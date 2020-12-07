Собянин: эпидемия COVID-19 растёт в Москве по всем параметрам

Ситуация с коронавирусом в Москве сложная. Однако столичная система здравоохранения работает стабильно, а плановая медицинская помощь не останавливается. Об этом заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в столице наблюдается рост по всем основным параметрам продолжающейся эпидемии COVID-19. Несмотря на это, городская система здравоохранения функционирует без сбоев, передаёт агентство «Интерфакс».

«Около 5 тыс. коек находятся в резерве для больных коронавирусом. Это достаточный запас прочности для того, чтобы быть уверенным, что на ближайшие недели и месяцы будет обеспечена необходимая доступность всей медицинской помощи без каких-то существенных изменений в плановой экстренной помощи», – резюмировал градоначальник, отметив, что сейчас главным направлением и главным решением проблемы с болезнью является вакцинация.

Ранее сообщалось, что власти Москвы рассчитывают одержать победу над коронавирусной инфекцией нового типа в ближайшие месяцы, в том числе при помощи вакцинирования населения. Об этом в ходе XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество – 2020» заявила заместитель столичного градоначальника Анастасия Ракова

«Мы уже запустили массовую вакцинацию, я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев нам окончательно удастся победить этот недуг», – подчеркнула она.

Ракова также выразила надежду, что помощь в борьбе с инфекцией окажут системы, которые были созданы, и позволят успешно бороться с пандемией.

Напомним, за последние 24 часа в России зарегистрировано 28 142 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период эпидемии в России выявлено 2 488 912 случаев COVID-19.

Число летальных исходов составляет 456 человек, в общей сложности число безвозвратных потерь от коронавиурса достигло 43 597. Успешно перебороли заболевание 1 956 588 пациентов в РФ, в том числе 18 850 за последние сутки. Под наблюдением врачей остаётся 488 727 больных.

На первом месте среди регионов по заболеваемости COVID-19 по-прежнему находится Москва, где выявлено 7279 новых случаев. На втором месте расположился Санкт-Петербург, в котором 3741 случаев. На третьем месте по числу новых эпизодов вируса находится Московская область (+1315). В пятерке также Нижегородская область (+485) и Карелия (+473).