Столичный врач опасается вспышки коронавируса в конце января

«Эксперт online» постарался выяснить: как сейчас реально обстоят дела на «переднем крае» борьбы с коронавирусной пандемией. На наши вопросы согласились ответить специалисты системы здравоохранения Москвы, города, который первым принял на себя массированный удар неизвестной ранее инфекции. Хотя есть надежда на то, что пик уже близок, есть и опасность, о которой предупреждают врачи.

— Можно констатировать, что необходимые уроки, за десять почти месяцев борьбы с пандемией коронавируса, нашими медицинскими службами, конечно, извлечены, — сказал, комментируя сегодняшнюю ситуацию в столице, директор ГКУ «Дирекция по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы», врач-терапевт высшей категории Алексей Сергеевич Безымянный. — Надо сказать, что в весенний период мы столкнулись с рядом сложностей, обусловленных предельной новизной ситуации. Приходилось буквально в полевых условиях, в режиме реального времени, перепрофилировать стационары для приема большого количества инфекционных пациентов, отрабатывать пути их маршрутизации и схемы лечения, разрабатывать меры лабораторной диагностики, попутно, совместно с властями города, купируя быстрые темпы распространения означенного вируса. В настоящий момент ситуация стала более контролируемой, именно с точки зрения квалифицированной реакции наших лечебно-диагностических подразделений на возникающие вызовы, что и выразилось, к слову, в смягчении ограничительных мер для населения.

— Совершенствование подходов к лечению и диагностике заболевания COVID-19 выражается, в первую очередь, в организации на базе городских поликлиник достаточного количества АЦКТ, амбулаторных центров компьютерной томографии, — продолжил Алексей Безымянный. — Это позволило и позволяет оперативно выявлять наличие вирусной пневмонии у пациентов, точные объёмы поражения лёгочной ткани, попутно производя экспресс-исследования крови, электрокардиографию, ПЦР и ИФА-диагностику, и прочие, необходимые в данном случае, лечебные манипуляции, включая, в случае необходимости, и экстренную госпитализацию.

Также, среди эффективных диагностических мер, собеседник «Эксперта» отметил организацию и работу телемедицинского центра — ТМЦ. В задачу данного Центра, созданного при участии столичного Департамента информационных технологий, входит квалифицированная консультативная помощь пациентам, находящимся на амбулаторном лечении. Работа специалистов ТМЦ позволяет быстро отреагировать на возможные изменения в состоянии пациента, направив к нему, в случае надобности, бригаду «Скорой помощи» или участкового врача. На вопрос о темпах роста вызовов врачебных специалистов на дом Алексей Безымянный ответил:

— Что касается количества вызовов врачей на дом за период пандемии, то оно, без сомнения, значительно возросло. Купировать данную проблему нам позволяет как объективно возросшая квалификация сотрудников отделений медицинской помощи, так и постоянное увеличение их штатной численности. Плюс, упомянутое совершенствование диагностических и лечебных мер.

Слова Алексея Безымянного коррелируют с мнением практикующего врача, экстренного хирурга городской клинической больницы №70, Дениса Ляховского. Надо отметить, что данная больница одной из первых в Москве стала осуществлять приём пациентов с коронавирусом.

По словам доктора Ляховского возникшие минувшей весной сложности в системе функционирования московского здравоохранения связаны, в первую очередь, с весьма значительным наплывом пациентов, не характерным даже для инфекционной вспышки.

— Наш стационар имел в прошлом опыт приёма и лечения пациентов, инфицированных вирусом гриппа, в том числе — и в период ухудшения эпидемиологической обстановки по данному заболеванию. Но со столь массовым потоком заражённых больных мы столкнулись, надо признаться, впервые. Бригады «Скорой» доставляли в наше приёмное пациентов сразу целыми семьями, причём состояние многих из них было достаточно тяжёлое. Это, конечно не привело к коллапсу, в известном смысле слова, но заставило одномоментно задействовать все имеющиеся в наличии мощности, включая и резервные. В этом режиме мы продолжаем работу, к слову, и сейчас, но нынешняя картина, надо признать, всё-таки иная. Накопленный опыт, улучшенная логистика, и разработанная система мер по защите персонала — всё это позволило и реально снизить процент заражений собственно сотрудников больницы, и отладить лечебный процесс, применительно к новым условиям.

Между тем, Денис Ляховский считает, что оснований для оптимизма пока не так много как хотелось бы. И связано это, по его словам, не в последнюю очередь с пренебрежением населением мерами противоэпидемиологической защиты, главная из которых — ставшая уже притчей во языцех социальная дистанция.

— Мы не будем сейчас говорить о некой «третьей» волне пандемии, но активную вспышку заболевания всё-таки можно прогнозировать где-то ближе к концу января. Причина банальна: приближающиеся новогодние и рождественские праздники. Население традиционно будет активно общаться между собой, много перемещаться по городу, выезжать в сопредельные регионы, известная часть отправится в заграничный отпуск. Всё это, по здравому разумению, не может не привести к увеличению количества новых заболевших. Но тот, кто предупреждён — тот вооружён, как говорится. Мы предупреждены.

Словом, столичное здравоохранение демонстрирует возросшую готовность к противодействию SARS-CoV-2, но явных позитивных прогнозов пока не делает.