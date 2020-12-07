Три российских фильма претендуют на «Золотой глобус»

Три российских фильма вошли в лонг-лист престижно кинопремии «Золотой глобус».

Это российский криминально-драматический психологический триллер режиссёра Клима Шипенко «Текст», фантастический триллер Егора Абраменко «Спутник» и исторический художественный фильм режиссёра Андрея Кончаловского, посвящённый событиям в Новочеркасске 1962 года «Дорогие товарищи!», передаёт «Газета.Ru».

Всего за главный приз поспорят 138 картин из 77 стран мира, в том числе фильмы отечественных режиссёров, снятых в рамках международных проектов.

В частности, к ним относятся «Конференция» – первый художественный фильм о теракте на Дубровке. Режиссёром которого стал Иван Твердовский. А сама картина – это совместное производство России, Эстонии, Великобритании и Италии.

Ещё один совместным проект, который вошёл в лонг-лист «Золотого глобуса» – «Уроки Фарси» - историческая драма режиссёра Вадима Перельмана, в работе над которой принимали участия Россия, Белоруссия и ФРГ.

Напомним, церемония вручения «Золотого глобуса» состоится 28 февраля 2021 года.