Вход/Регистрация Подписка

Ученые рассчитали срок наступления пика пандемии в Москве и Санкт-Петербурге

Москва, 07.12.2020
  • Ученые рассчитали срок наступления пика пандемии в Москве и Санкт-Петербурге

ТАСС

Согласно подсчетам ученых СПбГУ пик пандемии коронавирусной инфекции в Москве и Санкт-Петербурге ожидается 10-12 декабря и 15-16 декабря соответственно, рассказал «Известиям» завекафедрой математического моделирования энергетических систем, глава Центра интеллектуальной логистики вуза Виктор Захаров.

Он уточнил, что подсчеты велись на основе математической модели, созданной в университете. Сообщается, что к 10-12 декабря в Москве ожидается 149-151 тыс. одновременно болеющих человек, а в Санкт-Петербурге к 15-16 декабря - 64-65 тыс. одновременно болеющих. В случае, если суточный прирост в 24-27 тыс.заболевших будет сохраняться на протяжении 7-10 дней, а позже начнет уменьшаться, то на пик по заболеваемости коронавирусом Россия выйдет к 22 декабря, когда общее количество болеющих составит от 514 до 517 тыс. человек, говорится в отчете Центра интеллектуальной логистики СПбГУ.

Ученый рассказал, что модель прогнозирования развития эпидемий CBRR была изобретена специалистами Центра и выводит прогнозы на основе данных об эпидемии в тех странах, где эпидемия началась раньше.

К настоящему моменту, в России нарастающим итогом зафиксировано 2 460 770 случаев заражения коронавирусом нового типа за все время эпидемии, выздоровели 1 937 738 человек, умерли 43 141 пациент.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Комплексный подход к развитию ОЭЗ

Реализуя свою миссию, ОЭЗ должна пройти через пять ключевых этапов развития, результатом которых станет ценностное предложение для инвестора

Фокус на лучших решениях

Генеральный директор АО «ОЭЗ “Санкт-Петербург”» Тамара Рондалева: «Если мы не будем гибкими и не будем совершенствоваться, рискуем проиграть в конкуренции».

«Michelin — это гораздо больше, чем шины»

Один из ведущих мировых производителей шин французская компания Michelin активно развивает в России свое производство, продукция поставляется не только на российский рынок, но и в европейские страны и Канаду. Об этом рассказывает Дмитрий Молоканов, генеральный директор компании Michelin в Восточно-Европейском регионе

«Умные цифровые двойники станут стратегической технологией»

Один из мировых лидеров в области трехмерного проектирования и моделирования французская компания Dassault Systèmes активно развивается почти во всех отраслях российской экономики.

«Пандемия усилила спрос на решения интернета вещей»

В этом году на бурно развивающийся российский рынок интернета вещей (IoT) вышла французская компания Sigfox. О том, почему пандемия подняла спрос на решения IoT и каким образом они могут существенно снижать капитальные и операционные затраты пользователей, рассказывает Эрик Бриссе, основатель и президент «Sigfox Россия».

Как столица помогает арендаторам

Почти 18 млрд рублей было выделено из бюджета Москвы в 2020 году на поддержку арендаторов городской недвижимости в связи с пандемией.

Запуск маркетплейса позволит ММК существенно нарастить онлайн-продажи

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» планирует в начале 2021 года запустить собственный маркетплейс – электронную платформу, где покупатели смогут заказывать металлопрокат и метизы онлайн

Мировые эксперты представили достижения «Индустрии 4.0» на конференции по цифре

Мировые лидеры цифровой индустрии, ведущие университеты и научно-исследовательские центры представили на конференции достижения в области цифровизации и поделились опытом внедрения разработок в крупных транснациональных и отечественных промышленных компаниях

Аналитики данных захватывают рынок труда

В ближайшие пять лет одной из самым популярных вакансий станет специалист по обработке данных. В целом, для рынка это не новость, а вот для молодых специалистов, получивших образование совсем в других областях – большой вызов
Новости партнеров

Tоп

  1. Путин поставил многих перед нелегким выбором
    Государственные служащие вплоть до уровня муниципалитетов и некрупных должностей в ряде ведомств, имеющие паспорта других государств либо виды на жительство там, должны будут отказаться либо от второго гражданства, либо от работы в органах власти в России
  2. Кто будет дальше финансировать американскую машину неограниченных трат
    В последние годы желающих давать в долг США становится все меньше. Поэтому все больше надежд возлагается на ФРС. Однако в следующем году печатный станок будет работать не так активно. Какие варианты есть у ФРС?
  3. Индекс Мосбиржи скачет как ошпаренный
    По итогам ноября 2020 года российский рынок акций показал рекордный почти за шесть лет подъем
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама