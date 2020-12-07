Ученые рассчитали срок наступления пика пандемии в Москве и Санкт-Петербурге

Согласно подсчетам ученых СПбГУ пик пандемии коронавирусной инфекции в Москве и Санкт-Петербурге ожидается 10-12 декабря и 15-16 декабря соответственно, рассказал «Известиям» завекафедрой математического моделирования энергетических систем, глава Центра интеллектуальной логистики вуза Виктор Захаров.

Он уточнил, что подсчеты велись на основе математической модели, созданной в университете. Сообщается, что к 10-12 декабря в Москве ожидается 149-151 тыс. одновременно болеющих человек, а в Санкт-Петербурге к 15-16 декабря - 64-65 тыс. одновременно болеющих. В случае, если суточный прирост в 24-27 тыс.заболевших будет сохраняться на протяжении 7-10 дней, а позже начнет уменьшаться, то на пик по заболеваемости коронавирусом Россия выйдет к 22 декабря, когда общее количество болеющих составит от 514 до 517 тыс. человек, говорится в отчете Центра интеллектуальной логистики СПбГУ.

Ученый рассказал, что модель прогнозирования развития эпидемий CBRR была изобретена специалистами Центра и выводит прогнозы на основе данных об эпидемии в тех странах, где эпидемия началась раньше.

К настоящему моменту, в России нарастающим итогом зафиксировано 2 460 770 случаев заражения коронавирусом нового типа за все время эпидемии, выздоровели 1 937 738 человек, умерли 43 141 пациент.