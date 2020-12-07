В Кремле оценили российско-американские отношения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил российско-американские отношение, подчеркнув, что их уровень в настоящее время не самый высокий. По словам представителя Кремля, плохое состояние отношений между Москвой и Вашингтоном сложилось не по вине нашей страны, передаёт РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли Анатолий Чубайс в новой должности стать «переговорщиком» между Кремлём и Белым домом, Песков заявил, что достижение целей устойчивого развития могло бы действительно стать одной из составляющих двустороннего диалога межу двумя странами.

«Однако сейчас отношения между Вашингтоном и Москвой находятся в не очень хорошем состоянии, причём не по нашей вине, – отметил Песков. – Но даже если бы это и являлось одной из составных частей диалога, то точно не единственной. Поэтому, конечно, как мы уже и говорили, Чубайс будет заниматься конкретно темой устойчивого развития».

Что касается российско-американских отношений, то по словам представителя Кремля, этим занимается МИД, а также некоторые другие ведомства.

«Этим же занимается, разумеется, и президент Российской Федерации Владимир Путин», – резюмировал Песков.