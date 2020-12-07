В Кремле прокомментировали возможность перекрытия сообщения между регионами

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов рассказал, будет ли в России введён локдаун из-за распространения коронавируса. По словам представителя Кремля, такой необходимости нет, передаёт РИА Новости.

«Нынешнего уровня организации процесса противодействия и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно для того, чтобы не вводить каких-либо жёстких ограничений, в том числе перекрытие сообщения между регионами или выключение экономики. В этом по-прежнему нет никакой необходимости», – подчеркнул Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ отметил, что местным властям для борьбы с эпидемией COVID-19 предоставили особые полномочия. Поэтому они могут сами принимать экстренные меры, но в согласовании с правительственной комиссией.

Ранее сообщалось, что по мнению главы Минздрава Михаила Мурашко, сегодня существует необходимость ограничить передвижение людей между или внутри регионов для предотвращения распространения инфекции.

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны, в том числе, требуют, наверное, рассмотрение определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе, между субъектами, а также подчас внутри субъекта», - заявил чиновник.

Также глава ведомства считает, что возможен и запрет на некоторые виды деятельности, которые могут привести к массовому скоплению людей. Особенно, по словам Мурашко, это касается мероприятий, где возможна гипервентиляция легких, то есть на концертах, спортивных мероприятиях в закрытых помещениях.

Он призвал по-прежнему соблюдать меры личной безопасности, а именно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Мурашко заявил, что в России периодически возможно введение системы ограничений и локдаунов до того момента, пока ситуация с коронавирусом не станет фармацевтически управляемой.

Напомним, за последние 24 часа в России зарегистрировано 28 142 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период эпидемии в России выявлено 2 488 912 случаев COVID-19.

Число летальных исходов составляет 456 человек, в общей сложности число безвозвратных потерь от коронавиурса достигло 43 597. Успешно перебороли заболевание 1 956 588 пациентов в РФ, в том числе 18 850 за последние сутки. Под наблюдением врачей остаётся 488 727 больных.

На первом месте среди регионов по заболеваемости COVID-19 по-прежнему находится Москва, где выявлено 7279 новых случаев. На втором месте расположился Санкт-Петербург, в котором 3741 случаев. На третьем месте по числу новых эпизодов вируса находится Московская область (+1315). В пятерке также Нижегородская область (+485) и Карелия (+473).