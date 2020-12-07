В Турции освободили российских журналистов

Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана подтвердила освобождение задержанных в Стамбуле журналистов российского телеканала НТВ, сообщает ТАСС.

«Двое российских граждан, которые были взяты под стражу в четверг при попытке заснять военный объект без разрешения, были освобождены сегодня днем. Мы высоко ценим сотрудничество наших российских коллег в течение последних нескольких дней и призываем всех иностранных журналистов следовать официальным визовым и аккредитационным правилам, а также соблюдать наши законы во время своего пребывания», – говорится в заявлении администрации турецкого президента.

Ранее власти Турции объяснили задержание двух журналистов НТВ — репортера Алексея Петрушко и оператора Ивана Малышкина — тем, что они без разрешения вели съемку вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов.