Власти Москвы надеются победить COVID в ближайшие несколько месяцев

Власти Москвы рассчитывают одержать победу над коронавирусной инфекцией нового типа в ближайшие месяцы, в том числе при помощи вакцинирования населения, сообщила 7 декабря заместитель московского градоначальника Анастасия Ракова в ходе XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество – 2020».

«Мы уже запустили массовую вакцинацию, я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев нам окончательно удастся победить этот недуг», - заявила Ракова. Она также выразила надежду, что помощь в борьбе с инфекцией окажут системы, которые были созданы, и позволят успешно бороться с пандемией.

За последние сутки в России зарегистрировано 28 142 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период эпидемии в России выявлено 2 млн 488 912 случаев инфекции. Число летальных исходов составляет 456 человек, в общей сложности число безвозвратных потерь от коронавиурса достигло 43 597. Успешно перебороли заболевание 1 млн 956 588 пациентов в РФ, в том числе 18 850 за последние сутки. Под наблюдением врачей остается 488 727 больных.