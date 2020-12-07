В России выявлено за сутки более 28 тыс. новых случаев коронавируса

За последние 24 часа в России зарегистрировано 28 142 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, передает оперштаб. За весь период эпидемии в России выявлено 2 млн 488 912 случаев коронавируса. Число летальных исходов составляет 456 человек, в общей сложности число безвозвратных потерь от коронавиурса достигло 43 597. Успешно перебороли заболевание 1 млн 956 588 пациентов в РФ, в том числе 18 850 за последние сутки. Под наблюдением врачей остается 488 727 больных.

На первом месте среди регионов по заболеваемости COVID по-прежнему находится Москва, где выявлено 7279 новых случаев коронавирусной инфекции. На втором месте расположился Петербург, в котором 3741 случаев инфицирования за последние 24 часа. На третьем месте по числу новых эпизодов вируса находится Московская область (+1315). В пятерке Нижегородская область (+485) и Карелия (+473). В десятке – Архангельская область (+395), Свердловская область (+387), Воронежская область (+376), Волгоградская область (+369) и Ростовская область (+361).