АЭС в РФ побили рекорд выработки электроэнергии времен СССР

Атомные электростанции (АЭС) в России завершили год с абсолютным рекордом отечественной атомной отрасли.

Согласно данным «Росэнергоатома» – оператора всех АЭС страны – за прошедший год атомные электростанции выработали свыше 215,7 млрд киловатт-часов электроэнергии, превысив максимальный показатель совокупной генерации, достигнутый еще в Советской Союзе, передаёт агентство «Прайм».

По словам генерального директора «Росэнергоатома» Андрея Петрова, прежний рекорд был достигнут в 1988 году, когда все советские АЭС, в том числе находившиеся на территории Украины, Армении и Литвы, выработали 215,669 млрд киловатт-часов.

Согласно данным «Росэнергоатома», баланс ФАС в 2020 году выполнен на 103,92% при плановом показателе 207,614 млрд киловатт-часов. Таким образом, отечественные АЭС не только побили рекорд СССР, но и более чем на 7 млрд киловатт-часов превысили уже российское достижение 2019 года (208,7 млрд киловатт-часов).

Среди основных факторов, которые обеспечили новый рекорд в «Росэнергоатоме» назвали сокращение на 130,5 дней продолжительности ремонтных кампаний на атомных энергоблоках. Благодаря этому появилась возможность получить дополнительно 2,4 млрд киловатт-часов.

При этом, в ситуации пандемии коронавируса была обеспечена бесперебойная работа всех российских АЭС.

