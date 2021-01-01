ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ)* взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном 28 декабря.

Об этом передаёт агентство Reuters со ссылкой на газету, связанную с террористами. При этом боевики не предоставили никаких доказательств причастности к этой атаке на правоохранителей.

Ранее сообщалось, что 28 декабря три человека погибли в результате стрельбы, которая произошла в центре Грозного.

Позже стало известно, что двое боевиков, которые были вооружены ножами, атаковали полицейских, пытаясь отобрать у них оружие. В результате нападения один сотрудник ППС погиб. Ответным огнём боевики были уничтожены.

Их личности установлены. Им оказались два родных брата, которые ещё в 2012 году приехали в республику из соседней Ингушетии и работали в грозненской пекарне.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) 29 декабря 2014 года решением Верховного суда России признано террористической организацией, деятельность которой на территории нашей страны запрещена