Коронавирусом в России заболели ещё 27 тыс. человек

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 27 039 новых заболевших. Всего к утру 1 января общее число инфицированных COVID-19 в нашей стране составило 3 186 336.

За время пандемии от коронавируса в РФ излечилось 2 580 138 (+25 798) человек, активных случаев — 548 643. Жертвами инфекции в нашей стране за всё время пандемии стали 57 555 человек — 536 за последние сутки.

В антирейтинге новых заболевших лидирует Москва — 5907. Далее по заболевшим следуют Санкт-Петербург (+3746), Подмосковье (+1568), Нижегородская область (+506) и Свердловская область (+398).

Ранее сообщалось, что врачи американской клиники Майо назвали нетипичные симптомы, которые могут свидетельствовать о заражении коронавирусом.

По словам специалистов, они предшествуют респираторным проявлениям COVID-19. Отмечается, что даже тогда, когда ещё вирус только начинает проникать в организм, человек уже может испытывать лёгкие желудочно-кишечные недомогания, в том числе потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею.

Медики напомнили, что это не самые распространенные симптомы, и длиться они могут всего один-два дня. В случае коронавирусной инфекции за тошнотой последуют кашель, высокая температура тела, потеря вкуса и обоняния.

Кроме того, как пояснили врачи, что тошнота может говорить о целом ряде других заболеваний. Например, таких, как грипп, мигрень, желудочно-кишечные расстройства или депрессия.

