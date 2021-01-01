Названы самые опасные для здоровья сладости

Российский врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о самых опасных для здоровья человека сладостях.

По её словам, это шоколад. При этом, как пояснила специалист, несмотря на то, что шоколад регулирует обмен веществ, содержит большое количество антиоксидантов, помогает в защите иммунитет, дарит нам хорошее настроение - не для всех он полезен и может принести большой вред, пишет «Вечерняя Москва».

В частности, все сладости и шоколад в первую очередь являются причиной аллергии. Поэтому это лакомство вообще нельзя давать детям младше 7 лет. Кроме того, чрезмерное употребление шоколада в пищу оказывает сильную нагрузку на печень.

При этом заменители какао-масла, как подчеркнула Соломатина, превращают, шоколад в настоящую «химическую бомбу». Диетолог советует при покупке этой сладости не приобретать шоколад с трансжирами, так как пальмовое масло плохо усваивается организмом.

По словам диетолога, шоколад с такими компонентами может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и появления тромбов. Также такое лакомство повышает холестерин в организме и провоцирует отложение солей в суставах.

Поэтому специалист рекомендует при покупке шоколада внимательно смотреть состав и выбирать тот продукт, который содержит натуральные ингредиенты.

«Лучше всего покупать тёмный шоколад. Но также очень важно помнить про количество продукта. Так, взрослый человек может в сутки съесть не более 10 граммов шоколада в день, а за месяц всего 3-4 плитки. Норма для ребёнка – в 2-3 раза меньше. А вот горький шоколад и вовсе не стоит давать детям, так как в нём содержится стимулирующий нервную систему кофеин, что может вызывать повышенную раздражительность у ребёнка», – резюмировала врач-диетолог Соломатина.

