В России начал действовать налог на проценты от вкладов свыше 1 млн рублей

В 1 января 2021 года в России начал действовать закон о налогообложении процентов по вкладам физических лиц свыше 1 млн руб.

При этом налог распространится только на ту часть процентов по вкладам, которая превышает доход в размере ключевой ставки российского регулятора с 1 млн руб. Использоваться будет ставка на момент начала налогового периода, а проценты с зарплатных счетов не будут облагаться налогом. Взымать налог с дохода, который будет получен в 2021 году, начнут в 2022-м, передаёт ТАСС.

Отмечается, что граждан не обязывают декларировать этот доход, так как расчёт налога будет происходить автоматически: на основе сведений о суммах выплаченных гражданину процентов, которые будут представлять банки.

Ранее сообщалось, что 1 января этого года в России увеличили размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Теперь они составляют 12 792 руб. и 11 653 руб. соответственно.

Также с сегодняшнего дня на территории РФ запрещается использовать пиротехнику при проведении демонстраций, митингов, шествий и пикетирования.

Кроме того, после вступления в силу новых правил противопожарного режима, жарить шашлыки на даче как это было раньше теперь нельзя. С 1 января при разведении костров на садовых участках необходимо соблюдать противопожарное расстояние не менее 5 метров до зданий, сооружений и иных построек.

При этом для приготовления шашлыка разводить костер можно минимум в 20 метрах от строений, огонь в мангале – в 10 метрах и обязательно иметь под рукой средства для тушения пожара: ведро с водой или, в идеале, огнетушитель.