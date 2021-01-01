В России увеличили МРОТ и прожиточный минимум

В России увеличили размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.

С 1 января 2021 года они составят ежемесячно 12 792 руб. и 11 653 руб. соответственно. Таким образом, соотношение МРОТ и медианной зарплаты устанавливается на уровне 42%, а соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за прошлый год — в размере 44,2%, передаёт РИА Новости со ссылкой на Минтруда.

Кроме того, размер МРОТ не сможет стать меньше даже при понижении уровня медианной зарплаты. При этом ежегодное установление величины МРОТ и прожиточного минимума должны получать поддержку профсоюзов и работодателей.

Такие меры будут способствовать улучшению положения россиян, так как увеличение прожиточного минимума и МРОТ теперь выше инфляции.

В свою очередь заместитель главы Минтруда Андрей Пудов отметил, что новая методика расчёта прожиточного минимума будет способствовать росту пенсионных выплат.

«Больше платежи в ПФР – выше пенсии», – пояснил чиновник, добавив, что такие решения приведут к повышению заинтересованности «обелять» зарплату.