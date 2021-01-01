В России запретили использовать пиротехнику на демонстрациях и митингах

С 1 января на территории РФ запрещается использовать пиротехнику при проведении демонстраций, митингов, шествий и пикетирования.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Кабмина, говорится, что применение пиротехники, за исключением хлопушек и бенгальских огней, соответствующих l классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», запрещается во время проведения демонстраций, митингов, шествий и пикетирования, передаёт РИА Новости.

При этом данный запрет также распространяется на здания и сооружения любого функционального назначения, территории пожароопасных и взрывоопасных объектов, балконы и лоджии, на объекты культурного наследия. Также нельзя использовать пиротехнику при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность.

Кроме того, использовать пиротехнические изделия на территории нашей страны теперь можно только лицам, чей возраст подходит под ограничения, установленные производителем