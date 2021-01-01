В России жарить шашлыки на даче придётся по новым правилам

В России с 1 января вступили в силу новые требования к разведению костров на дачах.

После вступления в силу новых правил противопожарного режима, жарить шашлыки на даче как это было раньше теперь нельзя. С сегодняшнего дня при разведении костров на садовых участках необходимо соблюдать противопожарное расстояние не менее 5 метров до зданий, сооружений и иных построек.

При этом для приготовления шашлыка разводить костер можно минимум в 20 метрах от строений, огонь в мангале – в 10 метрах и обязательно иметь под рукой средства для тушения пожара: ведро с водой или, в идеале, огнетушитель.

Если дачники захотят сжечь сухую траву или листья, то в этом случае им необходимо учитывать требования к организации места для разведения огня.

Согласно новым правилам, это должна быть яма до 1 метра в диаметре и глубиной не менее 30 см или неповреждённая металлическая емкость (бочка, бак) объемом не более 1 кубического метра, которую можно целиком накрыть крышкой. Дырявые или прогоревшие баки использовать для этих целей категорически запрещено.

Нельзя разводить костры при скорости ветра более 5 метров в секунду, а также на торфяных почвах. Кроме того, при объявлении на территории, где расположена дача, особого противопожарного режима, костры разжигать запрещено.