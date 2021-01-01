Во Франции ужесточили ограничения из-за COVID-19

Сразу в 15 департаментах Франции, в которых ситуация с пандемией коронавируса наиболее сложная, ужесточили ограничения.

Об этом в интервью телеканалу TF1 рассказал официальный представитель правительства Габриэль Атталь.

По его словам, со 2 января комендантский час будет начинаться не с 20:00, а с 18:00 по местному времени. При этом он признался, что это очень сложное, но необходимое решение.

«Через неделю мы изучим эффект от этого расширенного в 15 департаментах комендантского часа», – пояснил французский чиновник, исключив возможность возобновления работы культурных учреждений, так как COVID-19 продолжает распространяться.

Напомним, 30 октября 2020 года из-за второй волны коронавируса на всей территории Франции ввели повторный карантин. С 15 декабря его заменили комендантским часом, который действует с 20:00 до 06:00 по местному времени.

Согласно данным ВОЗ, за всё время пандемии COVID-19 коронавирусом во Франции заболели более 2,5 млн человек, из них 64 тыс. человек скончались.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки выявили 27 039 новых заболевших. Всего к утру 1 января общее число инфицированных COVID-19 в нашей стране составило 3 186 336.

За время пандемии от коронавируса в РФ излечилось 2 580 138 (+25 798) человек, активных случаев — 548 643. Жертвами инфекции в нашей стране за всё время пандемии стали 57 555 человек — 536 за последние 24 часа.

В антирейтинге новых заболевших лидирует Москва — 5907. Далее по заболевшим следуют Санкт-Петербург (+3746), Подмосковье (+1568), Нижегородская область (+506) и Свердловская область (+398).