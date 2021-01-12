Акции дня: «Лукойл» обновляет максимумы

Акции нефтяной компании «Лукойл» вышли в лидеры торгов по итогам дневной сессии на Мосбирже во вторник, 12 января. За день бумаги подорожали на +1,87% до 5 703,5 рублей за акцию. Последний раз такой стоимости акции достигали в марте 2020 года.

Во вторник совет директоров «Лукойла» подвел предварительные итоги деятельности компании в 2020 году и определил задачи на 2021 год по исполнению программы стратегического развития. В новом году компания намерена выполнить ключевые показатели и совершенствовать систему управления. Кроме того, «Лукойл» продолжит работу по развитию системы углеродного менеджмента и проведет актуализацию долгосрочной стратегии.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов упал на -0,31% до 3471,65 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,26% до 1484,96 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:58 мск составила 56,57 долларов за баррель (+1,63%). Российская валюта укреплялась – 73,56 рублей за доллар.