Deutsche Bank намерен простить Трампу долг в $300 млн

Deutsche Bank намерен простить действующему президенту Дональду Трампу долг в $300 млн, чтобы разорвать с ним сотрудничество. Решение принято из-за событий 6 января, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий, пишет The New York Times, ссылаясь на собственный источник.

Автор материала сообщает, что руководство банка, клиентом которого Трамп являлся последние 20 лет, когда был бизнесменом, простит ему эту задолженность, поскольку это условие о разрыве деловых контактов прописано в договоре.

Deutsche Bank, который является крупнейшим кредитором семейных бизнесов Трампа, решил взять пример с ряда крупных компаний, дистанцировавшихся от президента США и его сторонников после столкновений в Вашингтоне в начале января, пишет газета.

Также сообщается, что вслед за Deutsche Bank, отказаться от сотрудничества с Трампом намерен Signature Bank, который финансировал строительство во Флориде полей для гольфа, принадлежавших структурам семьи действующего президента.

Помимо этого, семейный бизнес Трампа уже столкнулся из-за пандемии с серьезными финансовыми проблемами из-за закрытия ряда ресторанов, баров и отелей, часть которых расположена недалеко от Белого дома, пишет газета.

Ранее о приостановке перечисления пожертвований членам Республиканской и Демократической партий из-за событий 6 января заявили крупнейшие банки США JPMorgan и Citigroup.

