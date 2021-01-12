Эрдоган завел канал в Telegram

Президент Турции Реджеп Эрдоган завел канал в мессенджере Telegram.

В телеграм-канале турецкого президента пока что есть лишь одна запись с благодарностью за подписку на его канал и призыв подписаться на его канал на платформе BiP.

Кроме того, в телеграм-канале размещено фото кота, на фоне которого стоит Эрдоган в окружении турецких чиновников.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram стал вторым приложением в США по числу скачиваний, после того как были заблокированы аккаунты президента США Дональда Трампа в Twitter и Facebook. Также росту популярности Telegram способствовало удаление с платформ Apple и Google соцсети Parler, в которую перешли сторонники Трампа.

В период с 6 по 10 января пользователи США установили Telegram порядка 545 тыс. раз, что в три раза превысило показатели предыдущей недели.

Популярность Telegram выросла на новостях о новой политике конфиденциальности мессенджера WhatsApp, которое предоставляет персональные данные своих пользователей Facebook.