Ещё один крупный банк прекратит сотрудничество с Трампом

Вслед за крупнейшим по числу сотрудников и сумме активов финансовым конгломератом ФРГ Deutsche Bank ещё один финансовый партнёр действующего президента США Дональда Трампа решил в будущем не вести с ним свой бизнес.

Речь, в частности, идёт о Signature Bank, который помогал действующему американскому лидеру финансировать его поле для гольфа во Флориде. Кроме того, дочь президента Иванка Трамп была членом в правление этой кредитной организации. Signature Bank уже выпустил специальное заявление, в котором призвал Трампа покинуть свой пост «в интересах страны и американского народа».

Также стало известно, что Signature Bank не собирается в дальнейшем вести бизнес с членами конгресса, выступавших против утверждения итогов голосования коллегии выборщиков, пишет газета New York Times

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank намерен простить Трампу долг в 300 млн долл, чтобы разорвать с ним сотрудничество. Решение было принято из-за событий 6 января, когда сторонники главы Белого дома штурмовали Капитолий.

Уточняется, что руководство банка, клиентом которого Трамп являлся последние 20 лет, когда был бизнесменом, простит ему эту задолженность, поскольку условие о разрыве деловых контактов прописано в договоре.

Напомним, накануне стало известно, что сторонники Трампа готовятся к вооруженным протестам. Об этом рассказал журналист телеканала ABC News Аарон Катерский со ссылкой на внутренний документ ФБР.

«Вооруженные протесты планируются во всех 50 штатах у заксобраний с 16 января как минимум до 20 января, и у Капитолия с 17 января до 20 января», – процитировал Катерский выдержку из документа ФБР.

По информации бюро, известная им группа вооружённых людей планирует направиться в Вашингтон 16 января.

«Они предупредили, что, если Конгресс попробует отстранить президента через 25-ю поправку, случится крупное восстание», – пишет Катерский.

Эта группа призывает к захвату судов всех уровней и административных зданий, если Трамп будет отстранен до инаугурации Джо Байдена.