Инвестиционные хиты года

Специалисты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza произвели теоретический расчет, какой рублевый доход можно было получить от вложения 100 тысяч рублей в разные инвестинструменты в начале 2020 года с фиксацией прибыли в конце. По их выводам, максимальную прибыль российским инвесторам в 2020 году принесли биткоин, золото и акции зарубежных компаний — реальная доходность этих инструментов начиналась от 35% и достигала почти 350%. В аутсайдерах оказались рублевые депозиты, корпоративные облигации российских компаний и ОФЗ: их годовая доходность с учетом инфляции не превысила 2,4%, 3,3% и 3,6% соответственно, подсчитали аудиторы.

Победил биткоин. По оценке аналитиков, приобретя эту криптовалюту на 100 тыс. рублей в первые январские дни, к концу декабря можно было получить доход в 354 тыс. рублей, с очисткой на величину инфляции — это 349%. Прилично заработали бы и те, кто купил золото: 43 тыс. рублей, то есть реальный доход с инфляционной поправкой — 38,4%.

Источник: ФинЭкспертиза

Индекс S&P 500 вырос за год на 17,4 % в долларовом выражении. Для российских инвесторов рублевая доходность вложений в акции иностранных эмитентов с учетом изменения курса оказалась намного больше, реальная — около 35,8%. А купившие в начале прошлого года евро к концу 2020 получили за счет курсовой разницы 32% номинальной прибыли или 27% — реальной (покупка наличных долларов принесла бы с очисткой от инфляции 15%).

Рублевые инвестиции в самом деле стали наименее выгодными, что связано с просадкой рубля к доллару и евро, признает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов. Наоборот, вложение в иностранную валюту в начале года позволило инвесторам получить дополнительный доход в соответствии с ростом валют относительно рубля: евро подорожал на 30%, доллар — почти на 20%.

Что касается биткоина, который вырос в течение года в несколько раз, то такая инвестиция стала наиболее выгодной, но при этом и очень рискованной: крипторынок отличается сильной волатильностью, и рост электронной «монеты» в течение всего года уже завершен — биткоин и другие цифровые активы перешли к коррекции, считает аналитик. В ближайшее время, говорит он, биткоин с 40 тысяч долларов (на прошлой неделе) может обвалиться до 10-15 тысяч. Так что прибыль инвесторами может быть потеряна, если не выйти из актива вовремя.

Также удачными вложениями стали акции ведущих мировых фармкомпаний. После новостей о регистрации вакцин стоимость акций Moderna, Pfizer и AstraZeneca взлетела на 20-35%. Из российских акций удачными инвестициями можно считать бумаги Х5, «Магнита», Ozon. Инвесторы, которые смогли просчитать рост прибыли этих компаний во время пандемии, смогли получить прибыль в размере от 10 до 15%, отмечает Артём Тузов.

По словам эксперта, в 2021 году эти тренды сохранятся: пандемия не пойдет резко на спад, продолжится массовая вакцинация, при низком спросе стабильно будут прирастить маркетплейсы, аптечные сети, онлайн-обучение и технологии для удаленной работы. Поэтому удачными вариантами вложений будут считаться акции компаний с таким профилем деятельности.

Биткоин после сильной просадки (когда есть возможность приобрести актив по оптимальной стоимости) снова пойдет в рост и в течение ближайшего одного-полутора лет может превысить уровень 40-50 тысяч за «монету» — это будет хорошей инвестицией.

При этом, уверен Артём Тузов, не только золото, но и серебро продолжит рост — причем серебро будет расти более серьезными темпами (металл будет приобретаться как защитный актив) — прогнозируется, что цена тройской унции в этом году вырастет минимум на 50%, что также станет удачным вложением. Акции сырьевых компаний будут находиться под давлением низких темпов восстановления спроса, поэтому нужно очень внимательно оценивать финансовые перспективы каждой отдельной организации.

Делать деньги надо не менее четырех часов в неделю

Интересен тот факт, добавляет независимый финансовый эксперт Алексей Бушуев, что за 2020 год средний россиянин стал до семи раз больше откладывать в наличные, а в самом тяжелом втором квартале направил на сбережения и инвестиции максимальную с 2016 года долю своих доходов — 10,4%. Сбережения требуют внимания, а снизившаяся ставка по депозитам привела к рекордному росту числа инвесторов на фондовом рынке: рост с 2 до 6 млн счетов граждан. Рост такой, что в конце года ЦБ официально призвал банки не продавать неопытным инвесторам особо рисковые продукты.

В 2021 году противоречивая ситуация, характерная для 2020-го, сохранится и, скорее всего, даже усилится, считает аналитик. Наибольший интерес, по его мнению, все так же будут вызывать самые рисковые активы — на них можно заработать, и самые консервативные — там можно не потерять, если обстановка резко ухудшится. Можно ли заработать на таких противоречиях? Конечно, можно, если заниматься этим профессионально не менее четырех часов в неделю, уверен эксперт.

Если меньше — есть большая вероятность не сориентироваться, не успеть вовремя выйти из рискованного актива, вовремя не продать тот же биткоин. Если срок инвестиций ограничен годом, то есть смысл рассматривать для защиты ETF на реальное золото, оно, кстати, сейчас доступно на Московской бирже, правда не у всех брокеров, говорит аналитик. На период более пяти лет по-прежнему есть смысл рассматривать индексные фонды — на тот же S&P 500.

«Что еще важно понять: скорее всего, мы столкнемся с тем, что для получения реального дохода придется учится принимать риски. Это совсем иная, не банковская модель существования вкладчика. Менее комфортная, но дающая много возможностей. Обстоятельства заставляют инвестора взрослеть», — заключает Алексей Бушуев.