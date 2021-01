Истребитель F-35: летать крайне осторожно

Сергей Мануков

12 января 2021, 15:02

О том, что новейший американский истребитель все еще очень далек от идеального состояния, лучше всяких слов говорит статистика: в 2020 году с ним возникло на земле и в воздухе 871 техническая проблема, всего на две меньше, чем в позапрошлом году.

National Museum of the U.S. Navy