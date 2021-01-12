Истребитель F-35: летать крайне осторожно

Несмотря на то, что на локхидовском F-35, кроме американцев, летают уже военные летчики восьми союзников США, этот суперсовременный истребитель все еще очень далек от идеала. Между тем, Пентагон представляет его чуть ли не чудом военной техники, которого ни у кого больше нет и никогда не будет. А производитель — компания Lockheed заявляет, что поломки и инциденты имеют несерьезный характер и угрозы для жизни пилота не представляют.

Но трудно не согласиться с тем, что 871 «ЧП» за год — это много для «чуда», которое Вашингтон одно время активно использовал в качестве средства давления и даже шантажа некоторых покупателей. Достаточно вспомнить громкую историю с Турцией, которая «провинилась», купив у Москвы ракеты, и была наказана «отлучением» от F-35.

Самое любопытное то, что несмотря на все заверения руководства Lockheed о быстром устранении дефектов, ситуация в целом, судя по количеству ЧП в воздухе и на земле, в лучшую сторону не меняется. Достаточно сказать, что в 2019 году поломок F-35 было всего лишь на две больше, чем в 20-м. Это означает, что в Lockheed или своевременно не исправляют дефекты, или исправляют, но постоянно возникают все новые и новые, что тоже много говорит о готовности самолета.

Как подчеркнул в своем отчете Роберт Белер, отвечающий в Минобороны США за испытания новых систем вооружения, в самой дорогой в мире боевой системе по-прежнему остается огромное количество недоработок и изъянов. Причем их количество снижается медленно: за точку отсчета взято окончание испытательной фазы F-35, когда был выявлен 941 изъян.

Lockheed уже поставил Пентагону или готовится поставить в ближайшем будущем 970 самолетов F-35. Всего же у авиапроизводителя от Пентагона и военных ведомств других стран более 3200 заказов. Это хороший портфель, но и американским налогоплательщикам программа создания F-35 обошлась в 398 млрд долларов.

Перечислять поломки и изъяны самого дорогого истребителя можно долго. Следует лишь сказать, что среди них есть немало важных недочетов, без устранения которых истребитель не могут признать годным к выполнению боевых и иных задач на 100%.

По словам Белера, 10 поломок и изъянов, обнаруженных в F-35, очень серьезны и относятся к категории 1, т. е. могут представляют угрозу жизни пилота. Снижение, конечно, значительное, потому что в 2018 году таких изъянов из 941 было 102.

Кстати, в октябре 2021 года F-35 отметит маленький юбилей — 20 лет со дня начала программы создания суперсовременного мощного истребителя.

У F-35 все рекордно высокое. В том числе и стоимость. Самолет настолько дорогой, что проблемы с финансированием программы испытывает даже Пентагон. В этом году дефицит бюджета проекта составит 10 млрд долларов. В последнем оборонном бюджете, принятом президентом Трампом и его командой, на военные исследования и разработки выделены 78 млрд долларов. Военные, однако считают, что на эти цели нужно как минимум на 10 млрд больше.