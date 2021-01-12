Казахстан возобновил транзит нефти через Россию

Национальный оператор Казахстана «Казтрансойл» восстановил транспортировку нефти на участке Атырау - Самара магистрального трубопровода Узень - Атырау – Самара, сообщает пресс-служба компании. Уточняется, что подача нефти ведется в заданных технологических режимах.

«После стабилизации поставки электроэнергии энергопередающей организацией 11 января в 19:59 по местному времени возобновлена транспортировка нефти в плановом режиме на участке Атырау - Самара магистрального нефтепровода Узень - Атырау – Самара», - говорится в тексте сообщения.

Официальный представитель российского трубопроводного оператора «Транснефть» Игорь Демин заявил, что в штатный режим транзит нефти из Казахстана через Россию войдет днем 12 января, сообщает «Интерфакс». Он уточнил, что режим подачи нарастал постепенно с вечера 11 января до утра 12 января.

«На штатный режим планируется выйти сегодня днем», — сказал Демин.

Транзит казахстанской нефти через Россию был прерван накануне из-за отключения энергоснабжения на севере Казахстана в связи с сильными морозами. Прокачка нефти была остановлена до момента восстановления подачи электричества.