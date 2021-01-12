Христианские демократы выберут замену Меркель

Ангела Меркель была опорой стабильности не только для Германии и Европы, но, пожалуй, и всего западного мира большую часть двух последних десятилетий. Этой осенью она уходит на пенсию и оставляет после себя вакуум власти.

Два года назад Меркель, «пережившая» на посту руководителя первой европейской экономики четырех французских президентов и пятерых британских премьер-министров, попыталась провести операцию «Наследница», но план провалился. Ее преемница и предполагаемая наследница на посту федерального канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр (АКК) не оправдала надежд. В пятницу Христианско-демократический союз (CDU) собирается на ежегодную конференцию, сдвинутую из-за коронавирусной пандемии с декабря 2020 на январь 2021-го года. Главный вопрос повестки — выборы нового партийного лидера, который, скорее всего, возглавит не только правящую партию ФРГ, но и станет осенью, после истечения четвертого канцлерского срока Меркель, новым федеральным канцлером, т.е. главой немецкого правительства.

Явного фаворита среди кандидатов на пост лидера CDU нет. Христианским демократам придется выбирать между давним соперником Ангелы Меркель — консерватором Фридрихом Мерцем, министром-президентом (премьер-министром) земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом и председателем комитета бундестага по внешней политике и бывшим министром федерального правительства Норбертом Рёттгеном. Еще несколько дней назад считалось, что конкуренцию им могут составить премьер-министр Баварии Маркус Зёдер из союзного Христианско-социального союза (CSU) и главный борец с пандемией в Германии Йенс Спан, возглавляющий сейчас федеральное министерство здравоохранения, но их планы изменились.

Фридрих Мерц — самый опытный среди претендентов, ему 65 лет. Давний враг Меркель, бывший лидер фракции CDU в бундестаге, экс-летчик и поклонник кларнета, а также успешный бизнесмен и единственный мультимиллионер среди претендентов, он уже пытался взойти на политический Олимп, но потерпел неудачу. В 2002 году Фридрих уступил важный пост лидера фракции христианских демократов в бундестаге тогдашнему лидеру партии Ангеле Меркель.

В 2004 году Фридрих Мерц ушел из парламента, а еще через пять лет отказался от участия в выборах со ссылкой «политические разногласия» и ушел в бизнес, где многого добился и возглавил крупную компанию BlackRock. В начале 2020 года он вернулся в большую политику и сразу же заявил о своих планах на лидерство как в партии, так и в стране.

После заявления Аннегрет Крамп-Карренбауэр об уходе в отставку все видели на общенациональном телеканале широкую и довольную улыбку Мерца, решившего, очевидно, что наступил его звездный час.

Армин Лашет уже более трех лет возглавляет Северный Рейн-Вестфалию, население которой составляет почти 18 миллионов человек. Политическую карьеру он начал с поста городского советника в Аахене. В 1994 году Армин стал депутатом бундестага, а после 99-го занимался в Европарламенте, в основном, международными делами и бюджетом.

После возвращения в Дюссельдорф в 2005 году Лашет возглавил министерство по делам семьи и интеграции. По политическим взглядам он тяготеет к умеренному крылу CDU. В 2010 г. он был избран в Рейнский ландтаг и через три года возглавил парламентскую фракцию Христианско-демократического союза.

Норберт Рёттген возглавляет комитет бундестага по международной политике последние семь лет. Если он станет во главе CDU, то наверняка пусть и ненадолго развернет партию вправо. При каждом удобном случае Норберт публично заявляет о своем желании руководить партией, страной, чем угодно, но на прошлых выборах председателя CDU он занял только четвертое место, уступив не только Крамп-Карренбауэр, но и Мерцу со Спаном.

Наибольшие шансы, по мнению специалистов, у Фридриха Мерца. Мерц не скрывает и канцлерских амбиций. Так же, впрочем, как и 59-летний Лашет и 55-летний Рёттген. Лашет в этой паре — явный фаворит, но Рёттген быстро набирает очки и сокращает разрыв.

Йенс Спан долго колебался, но в прошлое воскресенье все же решил не выдвигать свою кандидатуру и заявил, что намерен поддерживать Армина Лашета.

Времени на раскачку у нового лидера христианских демократов не будет. В ближайшем будущем его ждут очень сложные выборы в четырех землях.

То обстоятельство, что новому председателю CDU придется еще девять месяцев работать при Ангеле Меркель, скорее минус, чем плюс, потому что работа в тени Меркель, которая продолжает оставаться самым популярным политиком в стране, может ослабить его позиции. По крайней мере, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую сама Меркель выбрала себе в преемницы, выйти из ее тени так и не удалось. В декабре 2018 года она с трудом победила на такой же партийной конференции Фридриха Мерца, но затем сделала много ошибок и уже в феврале оставила пост лидера CDU.

Кроме отсутствия внутреннего единства, CDU придется иметь дело осенью с серьезными соперниками в виде, в первую очередь, «зеленых», которые по рейтингу не уступали консерваторам перед приходом пандемии, и ультраправых «альтернативщиков» из «Альтернативы для Германии» (AfG), набравшей большую популярность в последние годы.