Курс доллара: рубль устремился вверх

Торги вторника отечественная валюта начала с отметок 74,46 за доллар и 90,44 за евро. К 17:00 мск рубль оказался уже у отметок 74,19 рубля за доллар и 90,1 за евро. При этом индекс «американца» за этот же период повысился с 90,06 пункта до 90,52.

«Благодаря позитивному внешнему фону, сегодня рубль открылся вверх, после чего некоторое время активно укреплялся, обновив недельный максимум к евро. В начале дня глобальные фондовые индикаторы и нефтяные цены находились под давлением, но затем перешли к росту вслед за азиатскими площадками», – описывает ситуацию на рынке аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Он также отметил, что инвесторы ожидают новых бюджетных стимулов для экономики от избранного президента США. О них станет известно в четверг.

Как полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 74,50-75,50 в паре с долларом и на уровне 90,5-91,5 в паре с единой валютой ЕС.