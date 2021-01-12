Любое стратегическое планирование - работа многоступенчатая

О своей части работы в проекте рассказала глава компании Master's Plan Юлия Зубарик.

- На каком этапе сейчас находится разработка стратегии?

- Сегодня мы завершили сбор исходных данных для дальнейшей работы - информации о городе, его проблемах и достоинствах, провели их анализ и направили полученные результаты в примэрию Кишинева. Помимо анализа особенностей развития города мы проводили социологическое исследование среди горожан, собрали около 4 тыс. ответов – анкета еще открыта в основном от аудитории активного возраста 20-45 лет, на основании которых мы делаем определенные выводы. Также было проведено более 30 экспертных интервью в области IT, девелопмента, среднего и малого бизнеса. За счет того у нас есть большой объем первичной информации, с которой можно работать. При разработке проекта мы затрагиваем пять секторов города: Центр, Ботаника, Чеканы, Рышкановка, Буюкань, и восемнадцать субурбий: Трушень, Ватра, Гидигич, Грэтиешть, Криково, Чореску, Стэучень, Тохатин, Крузешть, Будешть, Вадул-луй-Водэ, Колоница, Бубуечь, Сынжера, Бачой, Кодру, Дурлешть, Кондрица.

Хочу отметить, что нам содействуют и принимает активное участие в нашей работе администрация города – примар Кишинева Ион Чебан, главный архитектор города Светлана Доготару, администрация ближайших сел и примэрий всей муниципии. Мы разрабатываем стратегию не только самого Кишинева, но и всего муниципалитета, в который входит более 30 населенных пунктов. В сентябре благодаря помощи администрации мы встретились и поговорили со всеми примэриями, выслушали обо всех их проблемах, которые они хотели бы решить.

Сегодня идет согласование и представление стратегии на уровне муниципальных советов, фракций. Политические партии также активно занимаются отслеживанием этой работы и ее согласованием.

Надо сказать, что при работе мы столкнулись с рядом проблем, связанных с отсутствием материалов для разработки. И проблема была не столько во взаимодействии структур в городе, сколько отсутствие статистических данных. К сожалению, все данные не слишком систематизированы, и много информации пришлось собирать по крупицам, искать в различных источниках. Все эти данные будут также использованы на втором этапе, когда румынская компания из Бухареста начнет разработку генерального плана города на базе нашей стратегии, так что мы им в этом сильно помогли.

- Узнали ли вы что-то интересное о городе и горожанах?

- Конечно. Среди любопытных фактов – в городе отрицательная демография, связанная с хорошим образованием. Причина этого противоречия в том, что молодежь, получив образование, которое котируется в Европе (а страна граничит с Запада с Венгрией и Румынией), сразу после окончания вузов уезжает в эти страны, которые становятся для них стартовой площадкой для переезда дальше в Западную Европу. Особенно интересны в Европе специалисты в области IT и медицины, которых там с удовольствием забирают.

Казалось бы, наличие хорошего образования – драйвер для развития экономики, но для Кишинева, где зарплаты много ниже, чем в соседних странах, ситуация складывается как раз наоборот. Для примера - средняя зарплата в Кишиневе – 321 евро, России – 483 евро, Румынии – 1080 евро.

Тем не менее, в Кишиневе неплохо развита IT- индустрия. Что же касается производственно-индустриальной сферы, то в городе она практически пришла в упадок, и это тоже влияет на развитие города.

Кишинев, как и другие индустриальные города, когда-то складывался вокруг производств, которые в свою очередь, располагались по берегам реки Бык. Теперь эти производственные территории – очень хороший ресурс для развития города, и своей задачей мы видим переосмысление этих территорий под общественно-жилую застройку. Примером может служить наше предложение по редевелопменту территории старого тракторного завода. Также у Кишинева есть проблемы, как и у Москвы с ветхим жилым фондом. Как и в Москве, в основном к нему относятся пятиэтажки.

- Какие предложения вы будете давать в рамках следующего этапа?

- Второй этап – это уже наши предложения по развитию города. Первая задача – изменения в историческом центре города и в первую очередь транспортной ситуации. В Кишиневе большие проблемы с транспортной структурой. В городе прекрасный исторический центр, который сформировался в конце XIX - начале XX века с линейной структурой. По схеме построения кварталов, центр можно сравнить в шахматной доской. А так как в городе есть нехватка транспортных связей между районами, то получается, что центр стал транзитной зоной для всего города. Кроме того, в своей стратегии мы рассматриваем муниципию в целом. Это агломерационное образование, где люди, проживающие за границей городской черты, работают в городе, и вся трудовая миграция приходится на столицу. Транспортная инфраструктура на это не рассчитана. В результате в городе сплошные пробки, скорая может добираться до окраин и ближайших деревень по нескольку часов. Структура города линейная и нет никаких кольцевых трасс, чтобы предусмотреть альтернативные маршруты. Наша задача сформировать районные связи вне центра города, и также освободить центр, частично сделать его пешеходным.

Также мы видим необходимость в развитии общественного транспорта, развитие внеуличного транспорта – трамвая. В городе логичным было бы появление транспортно-пересадочных узлов, возможно с переносом автовокзалов.

Также мы хотим предложить новое административно-территориальное деление, том числе закрепление границ исторического центра и установку регламентов застройки для центральной части; развитие административного центра - строительство Сити.

Вторая задача – создание комфортной городской застройки. Здесь предполагается комплексная застройка свободных территорий с созданием полноценных районов. Есть различные варианты по реновации ветхого фонда. Возможно, попробуем применить московскую практику реновации, но, конечно, не в таких объемах. Нашим заказчикам при примэрии Кишинева нравится, как это делается в Москве. Также необходимо вмешательство в структуру сложившихся районов, где нужно создавать общественно-досуговые центры, благоустраивать дворовые территории, создавать пешеходные связи в системе вновь создаваемых общественных территорий в городе.

Также необходимо разобраться с парковками. Сейчас бросить машину можно в любой точке города - как было в Москве десять лет назад – полный хаос парковочного пространства.

Есть предложения и по приспособлению исторических зданий, например, старой Табачной фабрики в субурбии Грэтиешть, которое может получить новые важные для горожан функции в сфере креативных индустрий.

Конечно, в городе есть не только проблемы. Кишинев всегда считался самым зеленым городом СССР. Город называют белым каменным цветком – огромное число зданий в центре построены из известняка, который добывали под Кишиневом. И когда мы спрашивали людей об их любимых местах, местах силы, большинство говорили, что это центр и парки. Горожане очень любят свои парки, и сегодня уже идет работа по их приведению в надлежащий вид, в том числе на базе московского опыта. Прокладываются дорожки, сажаются новые деревья. Эту работу нужно продолжать и дальше.

Нами сформирован лонглист из примерно 30 пунктов того, что мы предлагаем развивать на втором этапе. И сейчас мы совместно с примэрией решаем, какие задачи первоочередные, какие среднеочередные, какие долгосрочные. Т.е. у нас сейчас задача – определить те стратегические направления, с которыми мы будем работать на втором этапе.

И, конечно, наша базовая рекомендация производить изменения с учетом мнения жителей. Наш московский опыт показал – что это правильный путь.

- Как дальше будет строиться работа?

- Стратегия пространственного развития города должна быть готова в феврале 2021 года. Почти каждую неделю мы проводим совещания с примаром, вице-примаром по этому проекту, где мы делимся идеями и проектными предложениями. Мы уже начали выбирать направления, которые были бы интересны городу и на которых хотелось бы акцентировать внимание. Любое стратегическое планирование - работа многоступенчатая. Как раз сейчас мы в процессе обсуждения с администрацией города, какие мероприятия уже могут быть заложены, чтобы было выделено финансирование на ближайшие два-три года, чтобы дальше они уже могли их прорабатывать самостоятельно.

Сегодня мы еще завершаем работу над сбором информации, продолжаем сбор интервью. В декабре пройдет наблюдательный совет, который будет состоять из общественных деятелей. На нем будут согласованы наши дальнейшие шаги в разработке стратегии и согласован первый этап.

Когда наши румынские коллеги начнут разработку генерального плана города, мы будем состоять в рабочей группе и вести авторский надзор, чтобы идеи стратегии были корректно положены на генплан города.