Названа добавка к чаю, которая убивает раковые клетки

Учёные из Университета Калабрии (Италия) и Университета Солфорда (Великобритания) в ходе исследований установили, что экстракт бергамота, который, в частности, используют как добавку к чаю, может уничтожать раковые стволовые клетки без вреда для здоровых клеток.

Согласно их данным, такие вещества, как брутьеридин и мелитидин, содержащиеся в бергамоте, ингибируют ферменты холестерина и способствуют гибели и прекращению деления раковых стволовых клеток, пишет издание Bioenergetics.

При этом в отличие от известных медицине лекарственных препаратов из группы статинов, бергамот вообще не имеет побочных эффектов.

Поэтому учёные полагают, что на основе бергамота можно уже сейчас создавать нетоксичные медикаменты для борьбы с раком.

Ранее сообщалось, что Иван Карасев – кандидат медицинских наук, известный российский врач-онколог и хирург – рассказал, какие люди более подвержены онкологическим заболеваниям. По его мнению, к такой категории, прежде всего относятся те, кто сильно сконцентрирован на негативных эмоциях.

При этом специалист убеждён, что открытые люди, а также те, кто испытывают положительные эмоции, общительные, которые позитивно смотрят на вещи и мир – существенно меньше болеют.

«У закрытых же людей, агрессивно настроенных, неудовлетворенных жизнью онкологические заболевания диагностируются гораздо чаще», – отметил Карасев.

Кроме того, он напомнил, что причина появления раковых клеток в организме до сих пор не установлена.

