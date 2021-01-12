Переговоры в «нормандском формате» закончились безрезультатно

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прокомментировал завершившиеся переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки», которые состоялись в Берлине.

«Похвастаться нечем», – цитирует ТАСС руководителя российской делегации.

Последняя встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате» состоялась 9 декабря 2019 года в Париже. По итогам переговоров Украина взяла на себя обязательства инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство. Она предполагает проведение местных выборов на Донбассе под наблюдением ОБСЕ, что послужит стартом для начала действия закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе. Стороны договорились провести новую встречу в «нормандском формате» в марте 2020 года. Однако Киев не выполнил взятых на себя обязательств и саммит не состоялся.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости изменить Минские соглашения, которые лежат в основе всех предыдущих «нормандских» договоренностей и минского переговорного процесса в рамках Трехсторонней контактной группы.