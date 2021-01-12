Предложенная ЛДПР индексация пенсий может и не помочь пенсионерам

Предложения и возражения

Представители фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года. По словам соавтора проекта, главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова, предлагается повысить и социальные, и страховые пенсии, а также фиксированные выплаты к страховой пенсии. Ранее правительство документ не поддержало из-за отсутствия средств на подобные индексации, уточняет агентство «Прайм».

Тем не менее, глава думского комитета руки не опускает. Для этого, пожалуй, есть основания. Раз уж в Госдуме в предвыборный год поднят вопрос о дополнительной индексации пенсий, спустить эту тему на тормозах вряд ли получится.

Предлагается дополнительно к действующему порядку индексировать пенсии в июле, в случае, если инфляция за предыдущий год превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период. Страховые пенсии индексировать с 1 января, исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента, с этой же даты повысить и фиксированные выплаты. Также предусмотрена индексация 1 апреля — исходя из роста доходов ПФР.

Есть и другие новации, они предусмотрены, начиная с 2025 года.

Пенсии по старости в соответствии с законодательством индексируются сейчас один раз в год на величину инфляции — индекс потребительских цен (ИПЦ) за предыдущий год, напоминает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. А предлагаемый механизм более сложен. Он предполагает, с одной стороны, дополнительную индексацию, что призвано увеличить доходы пенсионеров. Это было бы действительно важной социальной мерой и актуально именно сейчас, в условиях многолетнего снижения реальных доходов населения.

Но есть нюансы, указывает эксперт. Социальные пенсии ежегодно индексируются на уровень прогнозного увеличения прожиточного минимума пенсионера. Он может опережать инфляцию, поскольку минимальный набор первоочередных необходимых товаров и услуг дорожает, как правило, быстрее, чем средняя инфляция. Но если инфляция превысит темп удорожания прожиточного минимума, то было бы справедливо введение дополнительной индексации на величину такой разницы. Это можно только приветствовать. Однако, такая ситуация на практике является достаточно редким явлением. В данном случае новации закона мало помогут пенсионерам, дополнительной индексации не будет.

По страховым пенсиям индексация с 2025 года предполагается, помимо роста ИПЦ, на величину доходов ПФР. Это также весьма аморфное условие, считает Марк Гойхман. Изменение доходов ПФР — шаткое и достаточно регулируемое основание. Оно дает возможность манипулировать указанной величиной, искусственно вводить или не водить дополнительную индексацию.

Таким образом, за формальной буквой закона, говорящей о заботе о пенсионерах, может стоять отсутствие реального увеличения их доходов.

Возможна ли пенсия в 400 тысяч

Инициатива по дополнительной индексации различных видов пенсий при росте потребительских цен является уточняющей для существующего закона, указывает управляющий партнер юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Равнение на потребительские цены, а не инфляцию (инструмент для правительства, ЦБ и финансовых институтов) можно считать более точным для соцобеспечения граждан, но вопрос выплат относится как раз к тем структурам, что ориентируются по инфляции. Деньги на пенсии выплачиваются не только из средств работодателей (около половины бюджета ПФР), но и из бюджета, превышая расходы на оборону, науку, здравоохранение и образование, вместе взятые.

Те самые «деньги из “Газпрома” и Сбербанка» уже давно составляют половину выплат пенсионерам, констатирует юрист. Предложение оценивать прибавку по новым правилам будет более понятным для граждан, но потребует дополнительных средств, которые нужно будет где-то взять. Можно забрать у бизнеса, но изъятие у честно платящих налоги компаний ведет к дальнейшему снижению их прибыли, соответственно и снижению поступлений. Что касается тех компаний, что платят не полностью, то ФНС с ними работает, но «серая» экономика остается сильной, туда уходят ресурсы, и работники потом также получают все пособия и выплаты.

Таким образом, полагает Юрий Федюкин, государство имеет довольно узкий коридор для маневров и не может дать людям большие пенсии. Если же производить выплаты по справедливости, т.е. по нормативам ОЭСР в 40% замещения утраченного заработка, то при зарплате в 20 000 пенсия должна быть не более 8 тыс. рублей, а при 1 млн рублей - 400 тыс. В случае российской пенсионной системы выплаты производятся по очень усредненным показателям, и пенсии граждан с высокой зарплатой мало отличаются от пенсий граждан с низкой. Введение пенсионной системы на страховых принципах только закрепляет вывод: требуется система для богатых и бедных отдельно, или пенсия остается аналогом пособия, но с чрезмерно развитой оценкой пенсионных прав.

Пока государство не определилось с выбором (решая эти вопросы с 2000 года), но финансовые инструменты для формирования дополнительной пенсии создало, отмечает Юрий Федюкин. Это не только институт ИИС, ПИФов, страховых и пенсионных планов, но и лицензирование и сопровождение легально работающих финансовых компаний, а также плотная опека от государства. Граждане, которые не доверяют никому деньги, по-своему правы, но те, кто пользуется возможностями от бизнеса и государства, не доверяя полностью, уже имеют определенные суммы на будущее (откладывать можно и по тысяче рублей в месяц, так работают все долгосрочные планы).

Ряды пенсионеров растут

Если говорить о прогнозах, то выход на пенсию многочисленного поколения 60-х и на работу поколения 2000-х ведет к дальнейшему росту пенсионеров при снижении числа работников, отмечает независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский. Миграционная политика с внесением полных взносов в ПФР и другие фонды для мигрантов также не покрывает все потребности по выплате пенсий. Ежегодно, прирост пенсионеров выше на 300-400 тысяч человек, чем новых работников, а платить им нужно уже сегодня. Поэтому основная проблема у государства в следующие 20 лет: платить всем пенсии на существующем в реальном выражении доходов уровне, а расходы продолжают расти.

Конкретная инициатива, как и подобные ей, могут быть одобрены и исполнены уже сегодня, считает аналитик. Но возможность банкротства ПФР будет приближена на несколько лет, поэтому государство крайне неохотно рассматривает популистские меры по повышению пенсий за счет бюджета без баланса расходов и доходов.

«К сожалению, многие до сих пор считают, что ПФР и бюджет — это источники неисчерпаемых средств, откуда много воруют и мало отдают по назначению. Счетная палата и Росстат с ними не согласны, но кто смотрит первоисточники», — сетует Сергей Звенигородский.