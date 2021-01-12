Прогноз погоды: в России ожидается опасная погода

После относительно комфортного начала года, в Россию пришло похолодание. Кроме того, в ряде регионов страны усилились снегопады. Как предупреждают синоптики, это только начало. Уже в самое ближайшее время погода станет опасной почти по всей стране.

В частности, аномальные морозы накроют центральные и северо-западные районы Русской равнины. Мощное похолодание накроет Приволжский федеральный округ. И даже на юге, где в начале января температурный фон находился на рекордных для второго месяца календарной зимы отметках, климатическая обстановка уже начинает портиться

Погода в Москве. Гидрометцентр объявил о жёлтом уровне опасности

Из-за сильной гололедицы в Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности. В сообщении, опубликованном на сайте Гидрометцентра, говорится, что из-за интенсивности опасных явлений, которые уже наблюдаются в столице, в городе объявлен данный режим. При этом отмечается, что предупреждение действует с утра 12 января до вечера 13 января.

Сегодня, по прогнозу метеорологов, столичный регион продолжит находиться на периферии антициклонического фронта. При облачной погоде с прояснениями местами выпадет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в черте города составит минус 10-12, в Подмосковье – минус 14. Атмосферное давление в середине дня не превысит 755 мм рт. ст., относительная влажность воздуха – 80%.

С наступлением темноты воздух в Москве остынет до минус 14-15, по области – до минус 16-18. В среду климатическая обстановка станет более морозной – ожидается, что днём столбики термометров опустятся до минус 13-14. в Подмосковье — до минус 15-16. Местами усилится ветер и пойдёт снег.

Пик похолодания, по прогнозам синоптиков, придётся на вторую половину недели. Так, в четверг, 14 января будет уже минус 17 днём и около 19 градусов ниже нуля – ночью. В пятницу градусники покажут минус 18, в субботу и воскресенье – минус 20. При этом после полуночи воздух остынет до минус 22.

Погода в СПб и регионах северо-запада. Синоптики предупредили о 40-градусных морозах

Опасная погода также ожидается на северо-западе России. Так, в ближайшие дни до минус 20 похолодает в Санкт-Петербурге. Согласно прогнозу метеорологов, уже предстоящей ночью в городе на Неве подморозит до минус 13.

В среду, 13 января такой температурный фон будет в светлое время суток. Кроме того, ожидается снег. Станет очень облачной, ожидается метель. 20-градусные морозы ударят в Северной столице в четверг.

Правда, к выходным погода сделает очередной разворот – согласно данным метеорологов в субботу в СПб столбики термометров поднимутся до минус 9, а в воскресенье – до минус 4. Вместе с тёплым и влажным атмосферным фронтом Петербург и Ленинградскую область придут обильные снегопады, которые, предположительно, будет идти как минимум до 20-х чисел января.

На этой же неделе морозная климатическая обстановка сохранится по всему северо-западу страны. Например, в Республике Коми уже резко похолодало. Ещё в прошедшие выходные здесь было всего минус 10-13, а уже в ночь на среду воздух остынет до минус 32. В ближайшие дни в северных и восточных районах республики ожидается минус 40-41.

Погода в Поволжье. На смену сильным снегопадам придут аномальные морозы

В первой декаде января регионы Поволжья стали одними из самых заснеженных в европейской части страны. Погоду здесь формировал южный циклонический фронт, под влиянием которого на территории Приволжского федерального округа средняя высота снежного покрова превысила 40 см, а высота сугробов в Самаре и вовсе стала выше 50 см.

Прохождение циклона сопровождалось в Поволжье мощным ветром, метелью и заносами на дорогах. При этом в Оренбуржье и Самарской области осадки переходили из мокрого снега в дождь, из дождя – в ледяной дождь, а затем снова в снегопад. Это стало причиной сильнейших гололёдов и, как следствие многочисленных ДТП.

Но с начала этой недели на смену сильным снегопадам пришло чувствительное похолодание. При этом в ближайшие дни морозы только усилятся. Так, в Татарстане в среду подморозит до минус 30, в отдельных районах до минус 35. Однако во второй половине недели почти всё Поволжье накроет очередной южный циклон. Ветер усилится до 20 метров в секунду. Снова зарядят снегопады, ожидается метелью и снежные заносы на дорогах.