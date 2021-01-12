Рынок электромобилей: высокая конкуренция притягивает инвесторов из других секторов

В начале этого года было объявлено, что всем известная компания Apple — производитель смартфонов, компьютеров и других девайсов, в партнерстве с корейским автомобильным гигантом Hyundai Motors займутся созданием своего электромобиля. Поскольку машины с электрическим двигателем — это плод технического прогресса, для технологических гигантов этот рынок открывает новые горизонтыю Однако без опыта автопроизводителей они вряд ли справятся, так что эта синергия выглядит очень органично.

Примерно по такому же партнерскому пути двигаются и технологические компании в Китае. Как стало известно в первых числах января, интернет-гигант Baidu Inc. создает совместное предприятие с известным на российском рынке производителем машин Zhejiang Geely Holding Group, об этом Baidu сообщила в пресс-релизе. Именно у нее будет мажоритарный пакет, а у Geely, соответственно, миноритарный. Распределение ролей, как и в случае с Apple и Hyundai, вполне очевидно — Baidu занимается технологиями, а автопроизводитель приносит свой опыт производства узлов, кузова и так далее. К слову, этот китайский интернет-гигант уже имеет свой багаж знаний, ведь заниматься технологиями для транспорта будущего он начал уже достаточно давно, а в 2017 году правительство КНР даже назвало Baidu лидером в развитии технологий самоуправляемых автомобилей. В том же году Baidu создала компанию Apollo, специализирующуюся на беспилотных автомобилях.

На китайском рынке стоит остановиться подробнее. Для этого есть несколько причин: первая — это самый быстрорастущий и самый крупный рынок электрокаров, вторая — активная поддержка со стороны государства, третья — жесточайшая конкуренция.

Рынок электромобилей Китая уверенно растет, чему способствует государственная поддержка в виде субсидий и развития инфраструктуры.

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, с января по ноябрь (это наиболее актуальные данные) продажи электромобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 4,4%, тогда как в целом продажи легковых автомобилей снизились на 7,6%.

Правительство субсидирует покупку автомобилей с электрическим или гибридным двигателем и продлило эту программу до 2022 году, правда с некоторыми изменениями. Также власти уделяют немало внимания развитию инфраструктуры — строятся зарядные станции, без чего, по понятным причинам, рост рынка был бы невозможен.

Baidu придется конкурировать с уже вышедшими на китайский рынок компаниями и, в первую очередь, с Tesla, а также с отечественными производителями электромобилей, такими как Nio, Li Auto и Xpeng Motors. К слову, три последние недавно сообщили о резком росте поставок автомобилей в декабре. Вполне успешным 2020 год выдался и у Tesla — компания наконец выполнила свой годовой план и впервые продала 500 тысяч автомобилей. Все это сигнализирует о росте интереса со стороны потребителей.

Стоит добавить, что инвесторам на финансовом рынке очень нравится идея создания этих так называемых машин будущего. И акции Tesla выросли в прошлом году на несколько сот процентов, а в начале января вошли в ТОП-5 самых дорогих компаний на американских биржах. Уже упомянутую Nio инвесторы также очень любят и даже называют китайской Tesla — за год ее капитализация взлетела на 1100%. Хотя Nio выпустила свой первый электроседан под названием et7совсем недавно.

«Динамика акций компаний, связанных с рынком электрокаров, действительно впечатляет. Это была едва ли не самая прибыльная инвестиционная идея прошедшего года, хотя, надо признать, довольно рискованная. Своего рода венчурные инвестиции. Многие компании были абсолютно неизвестны, и вкладывать в них крупные сумму было опасно. Я бы отметил, что речь идет не только о производителях самих электромобилей. Также “выстреливали” компании, занимающиеся инфраструктурой, например, зарядками. В качестве примера можно привести ChargePoint, которая осенью решила выйти на биржу путем слияния с Switchback Energy Acquisition, и акции выросли в несколько раз. Впрочем, нельзя не отметить и тот факт, что рост котировок был во многом обеспечен эйфорией на рынках, и небольшие компании взлетали в цене почти моментально, как только появлялся даже небольшой спрос на их акции», — делится мнением старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

Судя по всему, конкуренция будет только усиливаться. Другие технологические компании Поднебесной не думают отставать и также стремятся занять свое место на этом рынке. Alibaba уже сейчас инвестирует в бизнес по производству электромобилей, созданный государственной SAIC Motor. А Didi тем временем запустила собственный электрокар совместно с автопроизводителем BYD, который поддерживает миллиардер Уоррен Баффет.

Как известно, бизнес инвестирует туда, где видит потенциальную отдачу, а судя по интересу к рынку электромобилей, потенциал довольно высок, хотя, безусловно, только время расставит все на свои места. Есть мнение, что столь высокая активность связана с желанием застолбить свое место на рынке, ведь если электокары станут значимой частью автомобильного рынка, наверстывать упущенное будет крайне сложно.

Между тем, нельзя не отметить, что конкуренция приобретает глобальный характер. То есть потенциал видит не только Илон Маск и китайские компании, но и европейские, и американские автоконцерны.

Так, еще в прошлом году «Эксперт» отмечал, что Volkswagen Group в ближайшие несколько лет намерена потратить более 70 миллиардов долларов на развитие производства машин с электрическим двигателем. А General Motors даже пошла на изменение логотипа, чтобы показать свою переориентацию на электроавтомобили.

В целом же, автомобильный рынок уже демонстрирует признаки изменения. Выше уже были приведены цифры по КНР, а в начале этого года свежие данные пришли из Норвегии и Великобритании.

Норвегия, вероятно, в силу небольшой численности населения, пересаживается на электромобили быстрее всех. В 2020-м продажи взлетели до 54% от всех новых автомобилей в стране. Впервые в истории продажи электрокаров превысили продажи машин с двигателем внутреннего сгорания. Бензиновые и дизельные автомобили, которые в 2015 году занимали 71% рынка, сейчас составляют всего 17%. Но и здесь не обошлось без стимулов. Государство предлагает огромные налоговые льготы — поставлена цель — к 2025 году в стране не должно быть машин с выбросами.

«Вполне допускаю, что им это удастся. Население всего 5 с половиной миллионов человек. Думаю, добиться поставленной цели в таких масштабах не составит проблем. Это касается и других небольших стран. Другой вопрос, что делать с теми машинами, от которых придется отказаться? К тому же, речь все же в основном идет о развитых странах. В развивающихся процесс перехода на электромашины, безусловно, будет проходить намного дольше. Это требует развитой инфраструктуры и больших трат. Если говорить с точки зрения инвестиций, то уверен — какие-то компании будут уходить с рынка, просто обанкротятся. Это обычный эволюционный процесс, который можно наблюдать при формировании любого нового рынка», — считает Стремоухов.

Соединенное Королевство также имеет четкий план: в ноябре власти заявили, что запретят продажу новых автомобилей, работающих только на ископаемом топливе, в 2030 году, то есть на пять лет раньше, чем планировалось ранее.

Определенный результат такой стратегии виден уже сейчас. Количество регистраций новых машин с электродвигателем в Великобритании выросло за год на 185,9%, с гибридным двигателем — на 91%, а с бензиновым и дизельным сократилось на 39% и 55% соответственно.

И хотя речь пока идет лишь об отдельных рынках, динамика, тем не менее, впечатляет. И если ее удастся сохранить, вполне возможно, через несколько лет, во всяком случае в некоторых небольших странах, машины с двигателем внутреннего сгорания уйдут в прошлое.