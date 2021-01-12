Россия не будет закупать вакцину Pfizer в 2021 году

Россия не планирует закупать в текущем году американскую вакцину от коронавируса Pfizer на государственном уровне, пишет «Интерфакс», ссылаясь на источники на фармарынке и в госструктурах.

«Pfizer не обращалась к российскому регулятору за сертификацией и регистрацией своей вакцины от COVID-19 на территории РФ. На госуровне закупок их препарата не планируется, никаких переговоров с ними не ведется», - рассказал собеседник агентства. Также не планируются закупки германской вакцины от COVID BioNTech, заявил он.

Ранее в пресс-службе компании Pfizer сообщали, что в текущем году их вакцина будет поставляться только по уже заключенным государственным соглашениям, без которых поставка в Россию через частные клиники пока невозможна. На вопрос «Интерфакса» о возможности поставок вакцины через филиал Hadassah в «Сколково», представитель американской компании также дал отрицательный ответ.

«Для преодоления глобального кризиса в области здравоохранения все наши поставки вакцины распределяются в рамках заключенных государственных соглашений о поставках», - рассказали в Pfizer, подтвердив, что соглашения будут действовать в течение всего 2021 года.

О возможном поступлении американской вакцины от коронавируса в Россию через сколковский филиал израильской клиники Hadassah Medical Moscow «Интерфаксу» в конце декабря прошлого года рассказали в колл-центре клиники, отметив, что поставки ожидаются не раньше февраля 2021 года, однако, уже составлен список желающих привиться данным препаратом.

