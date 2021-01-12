«Сбер» создал уникальный алгоритм определения коронавируса по голосу и кашлю

Лаборатория «Сбера» разработала уникальный алгоритм, способный всего лишь за минуту определить вероятность заболевания коронавирусом. Для этого проводится опрос по симптоматике и анализируются голос, дыхание и кашель, пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, которое ссылается на представителя «Сбера», звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах.

После этого ведётся анализ при помощи глубокой сверточной нейронной сети. Для её тренировки использовались только открытые данные, а это более 1000 образцов звуков дыхания и кашля, собранных с диагностированных пациентов в клиниках страны.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, точность этого уникального алгоритма пока не достигает биологического метода ПЦР, однако уже сейчас имеет сопоставимые с тестированием характеристики.

Ранее сообщалось, что суточный прирост в России новых случаев коронавируса составил 22 934 эпизода. За всё время пандемии в стране было зарегистрировано 3 448 203 случая заражения COVID-19.

Скончался 531 пациент. За все время эпидемии число безвозвратных потерь составило 62 804. Успешно перебороли заболевание 2 825 430 пациентов, из которых были выписаны из российских больниц за последние сутки 24 750.

Москва продолжает оставаться на первом месте по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией. В столице 5001 новый случай COVID. В топ-3 вошли Петербург (2731) и Московская область (1083). В пятерку регионов вошли Нижегородская область (+442) и Ростовская область (+394).

В мировом рейтинге Россия остаётся на четвертом месте после США (22,6 млн), Индии (10,4 млн) и Бразилии (8,1 млн).