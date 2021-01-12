В Европе и Азии резко выросла стоимость газа

На фоне холодов в Европе и дефицита сжиженного газа в Азии наблюдается резкий рост цен на «голубое топливо», сообщает издание Finanz.ru.

В Нидерландах стоимость газа с поставкой 12 января составила 284 доллара за тысячу кубометров, в то время как в июле этого года газ в стране торговался по 70 долларов за тысячу кубов.

В Испании газ дорожал до 660 долларов за тысячу кубометров, что стало абсолютным историческим рекордом для страны.

Помимо холодов, европейские цены на газ толкают вверх скромные, по сравнению с прошлым годом запасы топлива – в начале зимы ЕС имел 82 млрд кубометров газа в подземных газовых хранилищах, что на 14 млрд кубов меньше, чем в аналогичный период 2019 года. Но уже в декабре 2020 года средний отбор из хранилищ вдвое превышал показатели 2019 года, а поставки сжиженного газа рухнули почти в два раза.

Еще сильнее цены на газ выросли в Азии: спотовые котировки на хабе JKM подскочили в 10 раз и в начале текущей недели превысили 1000 долларов за тысячу кубометров.

Однако и эта цена не способна ликвидировать дифицит на азиатском рынке – компания Exxon Mobil продала СПГ с поставкой в январе по цене 1250 долларов за тысячу кубометров, сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники.