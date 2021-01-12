Студентов Подмосковья оставили на удаленном обучении до 6 февраля

Власти Подмосковья объявили о продлении режима дистанционного обучения для студентов вузов до 6 февраля, учащиеся колледжей возвращаются к очному режиму обучения, начиная с 13 января, сообщает пресс-служба губернатора Андрея Воробьева.

«Дистанционное обучение в высших учебных заведениях продлится до 06.02.2021. При этом будут заблокированы карты студентов», - говорится в сообщении. Транспортные карты студентов колледжей будут разблокированы с 13 января.

Накануне Воробьев объявил о начале очного режима работы для подмосковных школ и детских садов после окончания каникул 11 января. Также с 13 января для заселения в гостиницы Московской области не потребуется обязательное наличие отрицательного теста на коронавирус.

«При этом остается обязательной термометрия при заезде, при входе в гостиницу в течение дня и в ресторанах и барах гостиниц», - добавили в пресс-службе.

Студенты вузов и колледжей Московской области перешли на дистанционный формат обучения 16 ноября 2020 г. в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В период с 31 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. при посещении кафе необходимо было иметь при себе документ, подтверждающий отсутствие коронавирусной инфекции. В регионе сохраняется режим для категорий граждан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, их карты остаются заблокированными.