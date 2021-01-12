Трамп пригрозил последствиями в случае объявления импичмента

Президент США Дональд Трамп считает, что в случае объявления ему импичмента его сторонники не примут этого решения законодателей. «Думаю, это вызовет невероятный гнев», – приводит слова Трампа телеканал CNBC.

Ранее журналист телеканала ABC News Аарон Катерский со ссылкой на внутренний документ ФБР сообщил о подготовке вооруженных акций протеста во всех 50 штатах США и у Капитолия в Вашингтоне до инаугурации избранного президента Джо Байдена.

«Вооруженные протесты планируются во всех 50 штатах у заксобраний с 16 января как минимум до 20 января, и у Капитолия с 17 января до 20 января», – процитировал Катерский выдержку из документа ФБР.

По информации ФБР, известная им группа вооруженных людей планирует направиться в Вашингтон 16 января.

Вчера, 11 января, Палата представителей Конгресса США опубликовала резолюцию об импичменте нынешнего президента Дональда Трампа с обвинениями в подстрекательстве к мятежу.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолиия, где проходило утверждение итогов президентских выборов на совместном заседании обеих палат парламента. В результате беспорядков пять человек погибли.