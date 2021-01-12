Twitter озаботился свободой слова в Уганде

Twitter выпустил обращение, в котором решительно осудил власти Уганды за блокирование социальных сетей.

«В преддверии выборов в Уганде мы получаем сообщения о том, что интернет-провайдерам приказывают блокировать социальные сети и приложения для обмена сообщениями. Мы решительно осуждаем отключения интернета — они наносят огромный вред, нарушают основные права человека и принципы свободного интернета», — написано в аккаунте команды Twitter по глобальной общественной политике.

Ранее Twitter заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа, поскольку руководство компании не было согласно с его мнением по целому ряду вопросов.