Учёный рассказал, как бороться с новыми штаммами коронавируса

Российский учёный, профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин рассказал, как бороться с новым штаммами COVID-19. По его словам, в этом помогут разработанные вакцины и ранее приобретённый иммунитет после коронавируса.

При этом Базыкин предположил, что напрямую на эффективности вакцины появление новых штаммов COVID-19 не скажется, передаёт РИА Новости.

«Уже имеющиеся данные о мутациях коронавируса позволяют осторожно говорить, что иммунитет, который был натренирован на предыдущие варианты ковида, останется и к этому новому варианту», – заявил он.

Кроме того, специалист отметил, что неважно, как был выработан иммунитет – в результате болезни или вакцинации.

«Все мы знаем, что есть случаи повторного заболевания, но всё-таки эти случаи пока остаются редкими. Поэтому появление нового штамма COVID-19 в этом смысле ситуацию не изменят. А основная опасность мутаций коронавируса состоит в его большей заразности и в том, что им начнут заболевать те люди, которые ещё не болели», – резюмировал профессор «Сколтеха».

Ранее сообщалось, что лаборатория «Сбера» разработала уникальный алгоритм, способный всего лишь за минуту определить вероятность заболевания коронавирусом. Для этого проводится опрос по симптоматике и анализируются голос, дыхание и кашель.

Как пояснили представители «Сбера», звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах. После этого ведётся анализ при помощи глубокой сверточной нейронной сети. Для её тренировки использовались только открытые данные, а это более 1 000 образцов звуков дыхания и кашля, собранных с диагностированных пациентов в клиниках страны.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, точность этого уникального алгоритма пока не достигает биологического метода ПЦР, однако уже сейчас имеет сопоставимые с тестированием характеристики.