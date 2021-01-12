В Госдуме предложили сделать ЕГЭ добровольным

Сергей Миронов – лидер фракции «Справедливая Россия» в нижней палате парламенте РФ – предложил поэтапно отказаться от ЕГЭ, сделав его добровольным.

По его мнению, уже сейчас необходимо освободить от сдачи экзамена тех, кто собирается получить среднее специальное образование, а также тех, кто планирует поступать в вузы, где проводятся собственные вступительные испытания, передаёт РИА Новости.

«Пока не поздно надо начать поэтапный процесс отказа от ЕГЭ – его нужно сделать добровольным», – подчеркнул Миронов, добавив, что фракция полностью поддерживает его в этом вопросе и настаивает на возвращении «к лучшим экзаменационным практикам отечественной школы».

Кроме того, лидер «Справедливой России» отметил, что ряд педагогов уже раскритиковали новые варианты ЕГЭ для 2021-22 учебного года, подготовленные Федеральным институтом педагогических измерений.

«Сейчас речь идёт о проекте, но заданный вектор уже ясен: ЕГЭ всё дальше уходит в сторону от школьной программы. В результате учащимся приходится фактически проходить обучение дважды – по основной программе и в рамках подготовки к ЕГЭ», – уверен Миронов.

По его мнению, успешно сдать ЕГЭ без репетиторов практически нереально, а сам единый экзамен уже давно «стал инструментом для выкачивания денег из родителей».

«Для семей с невысокими доходами – это реальная проблема, тем более в кризис. Дети из таких семей лишаются шансов получить бесплатное высшее образование, которое гарантировано государством. Эта ситуация опасна и грозит в перспективе социальным взрывом», – резюмировал Миронов.