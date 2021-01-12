В небе над Камчаткой замечено разрушение космического объекта

В небе над Камчаткой было замечено космическое тело, которое разрушилось, не долетев до земли, сообщает ТАСС, ссылаясь на директора Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данилу Чеброва. Он предположил, что это мог быть метеорит, разрушение которого произошло в районе западного побережья Охотского моря и было хорошо видно из Петропавловска-Камчатского.

«Нам показали видео, на котором, скорее всего, зафиксировано разрушение метеорита. Это явление можно было наблюдать из Петропавловска-Камчатского, однако определить точное место случившегося на нашей аппаратуре невозможно», - пояснил ученый.

Предварительные расчеты позволяют сделать предположение, что диаметр метеорита достигал приблизительно 10 метров, а мощность взрыва составила от 1 до 5 килотонны в тротиловом эквиваленте.

