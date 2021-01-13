Акции дня: бумаги ММК просели из-за дивотсечки

Бумаги Магнитогорского металлургического комбината (ММК) возглавили список лидеров падения по итогам торговой сессии на Мосбирже в среду, 13 января. За дневные торги акции подешевели на -6,53% до 54,04 рублей за бумагу.

Накануне 12 января у трейдеров был последний шанс купить акции металлурга с возможностью получить дивиденды за 9 месяцев 2020 года. Реестр акционеров будет закрыт 14 декабря. Размер выплат составит 2,39 рубля на бумагу.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов упал на -0,07% до 3469,28 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,06% до 1484,12 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:45 мск составила 56,45 долларов за баррель (-0,23%). Российская валюта слабела – 73,64 рублей за доллар.