Банки выступили против объяснения причин отказов в кредитах

Российские банки выступили против инициативы депутатов, которая обязывает раскрывать причины отказов потенциальным заемщикам в кредитах, пишет РБК, ссылаясь на письмо Ассоциации банков России главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Банкиры считают, что изменение существующих правил угрожает интересам кредиторов и ничем не поможет потенциальным заемщикам. Глава правового управления АБР Сергей Клименко подтвердил РБК позицию ассоциации и содержание письма. Он уточнил, что письмо стало реакций банковского сообщества на запланированный к рассмотрению в феврале законопроект, в котором предлагается внести поправки в закон «О потребительском кредите».

Согласно новому законопроекту банки будут обязаны объяснять потенциальным заемщикам причины отказа в кредите, чтобы люди могли устранить такие причины. В пояснительной записке депутатов говорится, что россияне зачастую даже «не предполагают, что мешает им брать ссуды». В настоящее время банк может отказать в кредите потенциальному заемщику без объяснения причин.

В Ассоциации банков России уверены, что понимание причины отказа, ничего не даст заемщикам, а смена практики одобрения кредитов создаст дополнительные риски для банков. Сами причины отказа являются коммерческой тайной, которая распространяется на внутренние модели оценки платежеспособности клиентов.

В Госдуме РБК сообщили, что сам документ пока не обсуждался, в ЦБ РФ рассказали, что отзыв на законопроект готовится.

