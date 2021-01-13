Более сотни промышленных компаний в Москве пользуются налоговыми льготами

Статус промышленного комплекса, технопарка, якорного резидента технопарка, а также инвестиционного приоритетного проекта в Москве имеют 124 промышленные компании. Благодаря этим статусам снижение налоговой нагрузки для предприятий составляет 17-25%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2020 году специальные статусы получили 12 компаний. Сэкономленные средства предприятия направляют на техническое переоснащение, строительно-монтажные работы и улучшение условий труда работников. К примеру, общий объем экономии промкомплексов за четыре года с 2016 по 2019 годы составил 4,5 млрд рублей, а за 2020 год экономия ориентировочно составит порядка 2 млрд рублей», – сказал заместитель мэра.

Снижение налоговой нагрузки позволяет предприятиям развиваться ускоренными темпами. Так, в Москве работают 58 промышленных комплексов, совокупный объем инвестиций которых составляет 31 млрд рублей.

«В прошлом году статус промкомплекса получили Московский машиностроительный завод «Вперед», Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени Пилюгина, производитель приборов для измерения температуры и давления «Вика Мера», ведущий в России разработчик высокоточного вооружения «ГНПП «Регион», поставщик промышленного оборудования «Бакор», производитель лекарственных средств «Изварино Фарма». Общая прогнозная сумма налоговых льгот составит ориентировочно 300 млн рублей в год», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

В городе реализуется 14 инвестиционных приоритетных проектов (ИПП), общий объем инвестиций по ним составит более 30 млрд рублей. На новых предприятиях будет создано 10,8 тысячи рабочих мест.

«Статус ИПП в 2020 году получили компании, которые создадут в Москве два геронтологических центра, технопарк, предприятие по выпуску ветеринарных препаратов, реконструируют производственно-испытательный корпус Московского прожекторного завода. В рамках этих ИПП будет создано порядка двух тысяч рабочих мест. Прогнозный объем льгот по проектам составит около 1,5 млрд рублей за 10 лет», – отметила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.