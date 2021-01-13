Датская компания прекратила участие в строительстве «Северного потока – 2»

Датская инжиниринговая корпорация Ramboll приняла решение выйти из проекта по строительству газопровода «Северный поток – 2», сообщает издание Finanz.ru со ссылкой на датскую газету Politiken.

В Ramboll, крупнейшей в Дании компании в секторе инженерных работ и архитектуры, не стали комментировать ни сам выход из проекта, ни его причины. «К сожалению, мы не будем это комментировать», – заявил пресс-секретарь Rambol.

Ранее Госдепартамент США разослал компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2» письма с предупреждением о возможных санкциях со стороны Вашингтона.

3 января 2021 года норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.

1 января 2021 года Конгресс США преодолел вето президента Дональда Трампа и принял закон о военном бюджете, в который включены дополнительные санкции в отношении «Северного потока-2».

26 ноября 2020 года DNV GL заявила, что отказывается сертифицировать морские суда, строящие «Северный поток-2», но не отказывается от сертификации самого газопровода.