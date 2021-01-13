Депутаты предложили повысить возраст студентов-бюджетников

Депутаты Госдумы от ЛДПР в своем законопроекте предложили повысить возраст, до которого россияне смогут учиться в вузах за счет бюджета с 30 до 35 лет, передает агентство РИА «Новости».

Документ будет внесен в нижнюю палату парламента в ближайшее время, рассказал РИА «Новости» один из авторов проекта зампред думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев.

«Законопроектом предлагается расширить меры поддержки молодежи, увеличив гарантированный государством лимит бюджетных мест в вузах за счет повышения возраста молодежи до 35 лет», - говорится в записке к документу. Также новый закон поможет, по мнению авторов, конкретизировать мероприятия, направленные на вовлечение большего количества молодых людей во все сферы жизни общества.

В декабре прошлого года был принят закон «О молодежной политике», в котором к категории «молодежь» относятся лица от 14 до 35 лет включительно, напоминает Зайцев. Главным аргументом в пользу данного решения стало расширение аудитории для использования мер государственной поддержки, например, возможность получения пособие на рождение ребенка как молодой семье, стипендии как молодому ученому или гранта по результатам конкурса молодежных проектов.

В документе отмечается, что повышение возраста для студентов-бюджетников позволит еще «большему количеству молодых людей иметь возможность получения высшего образования и прохождения профессиональной подготовки».

