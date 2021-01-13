General Motors представила концепт летающего автомобиля Cadillac

Американский автомобильный концерн General Motors в ходе виртуальной презентации на выставке CES представил концепт машин Cadillac - беспилотного автомобиля и электрических шаттлов, способных взлетать и приземляться вертикально. Представитель GM обозначил модель, как «переосмысление будущего личного транспорта», пишет РБК. После презентации акции General Motors выросли в стоимости на 6,89%.

Шаттлы Cadillac будут снабжены биометрическими сенсорами, способными считывать жизненные показатели пассажиров с целью регулирования температуры, света, шума и запахов по параметрам наиболее комфортным для конкретного человека, рассказал руководитель отдела дизайна General Motors Майкл Симко.

Одноместный, автономный и электрический Cadillac способен развивать скорость до 55 миль в час (около 88 км. в час). Он снабжен двигателем мощностью 90 кВт, аккумулятором GM Ultium и сверхлегким корпусом с четырьмя парами роторов. В настоящее время концерн, по словам Симко, работает над люксовой двухместной моделью автомобиля, который будет работать на аккумуляторе.

Кроме того, General Motors объявил о запуске нового бизнеса — BrightDrop, который будет выпускать электрокары, программное обеспечение и оказывать услуги по улучшению логистики.

