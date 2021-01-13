Инвестиции в экономику Москвы выросли в 2,6 раза за девять лет

Росстат опубликовал уточненные данные по инвестициям в основной капитал за 2019 год. По данным службы, объем инвестиций в экономику Москвы составил почти 3,3 трлн рублей, что на 24,6% превышает показатели 2018 года.

«По предварительным данным этот показатель составлял 2,9 трлн рублей. К концу 2020 года были собраны более полные статистические данные, согласно которым объем составил 3,3 трлн рублей. В результате, по сравнению с 2018 годом в 2019-м инвестиции выросли почти на четверть, а с 2010 года их объем увеличился более чем в два с половиной раза», – пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Больше всего средств компании вкладывают в машины и оборудование, строительство зданий и сооружений и благоустройство, строительство жилья, создание объектов интеллектуальной собственности.

Для привлечения инвесторов правительство Москвы постоянно разрабатывает и внедряет новые меры поддержки и преференции.

«На каждый рубль, вложенный городом в развитие, удается привлекать более 3 рублей частных инвестиций. Например, локализовав производство в ОЭЗ «Технополис «Москва», резиденты могут рассчитывать на налоговые и таможенные преференции - там обнулены или значительно снижены почти все основные налоговые ставки. Также в Москве работают 124 компании с особыми статусами - промкомплекса, технопарка, якорного резидента, инвестиционного приоритетного проекта. За последние 5 лет объем инвестиций таких предприятий превысил 96 млрд рублей, было создано 111,1 тысячи рабочих мест», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Активно инвестирующие компании, которым присвоены статусы технопарка, промышленного комплекса, якорного резидента технопарка, могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17–25%. Аналогичный механизм действует и в отношении новых инвестиционных проектов.

«Благоприятный инвестклимат Москвы подтверждают и авторитетные рейтинги. Столица занимает первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ от Агентства стратегических инициатив. В международном рейтинге лучших городов для жизни, работы, инвестиций и посещения The World‘s 100 Best Cities столица России в 2020 году поднялась с пятого на четвертое место. Кроме того, Москва уже несколько лет подряд является одним из лидеров рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства», – отметила директор городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.