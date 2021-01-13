Курс доллара: рубль оказался под влиянием негатива

Утром в среду рубль стартовал на отметках 73,50 за доллар и 89,89 – за евро, однако к 17:00 мск нацвалюта оказалась уже возле 73,61 в паре с «американцем» и у 89,53 в паре с «европейцем».

Доллар, что характерно, заметно сдал свои позиции. Так индекс DXY за означенный период откатился с 90,51 до 90,04 пункта. Но ослаблению рубля против доллара это не помешало.

«На старте сессии рубль укрепился на позитивном внешнем фоне, однако этот фон стал быстро ухудшаться, вызвав резкое снижение российской валюты, – комментирует ситуацию на рынке аналитик БКС Дмитрий Бабин. – В начале дня глобальные площадки и нефтяные цены повышались, но затем перешли к нисходящей динамике. К негативу, связанному с быстрым распространением COVID-19 в мире, добавились вспышки заболевания в Азии, в том числе Японии и КНР. Ранее считалось, что эти страны успешно противостоят пандемии и окончательно решили эту проблему, но выясняется, что это не так».

В краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 74,00-75,00 в паре с долларом и на уровне 90,00-91,00 в паре с европейской валютой, полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

